Мобилизация, "прослушка", контрнаступление: Залужный сделал ряд громких заявлений

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 18 декабря сделал в СМИ заявления о прослушивании в кабинете, предназначенном для его работы. Также генерал прокомментировал мобилизацию, контрнаступление ВСУ, планы Кремля и ситуацию на фронте.

Информацию о "прослушке" СБУ сообщили еще 17 декабря, уже на следующий день ее подтвердил Главнокомандующий ВСУ. Какие еще важные заявления озвучил Валерий Залужный – читайте в тексте 24 Канала.

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Что сказал Залужный о "прослушке"

Валерий Залужный в комментарии журналистам подтвердил, что прослушивание было найдено в кабинете 17 декабря. Туда он должен был переехать в 7:00 18 декабря.

Скажу вам так: это помещение, которое я должен был использовать сегодня (18 декабря – 24 Канал). В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушивание – 24 Канал),

– заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что этот кабинет не являлся его постоянным местом пребывания.

"У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли ("прослушку" – 24 Канал)", – рассказал генерал.

Он также подтвердил, что прослушивание было найдено не только у него. В Генштабе ВСУ написали, что прослушивание также было обнаружено в кабинетах, предназначенных для работы сотрудников Аппарата обеспечения его деятельности.

Валерий Залужный ответил на вопрос, может ли это означать, что в самом Генштабе кто-то мог совершить подобное: "Нет, с ушами уже давно не работаем".

Украинский генерал объяснил, что следствие докажет, что это было. Залужный также ответил на вопрос, могла ли там озвучиваться информация, составляющая государственную тайну.

Это помещение и раньше использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, по-видимому, готовились,

– заверил главком.

Главком назвал уволенных областных военкомов "профессионалами" и прокомментировал мобилизацию

Валерий Залужный рассказал, что считает уволенных областных военкомов профессионалами.

Это были профессионалы, они знали, как это делать (мобилизовать – 24 Канал), а их нет,

– заявил Залужный.

Генерал также сказал, что нужно вернуть процесс мобилизации на те рамки, в которых он работал раньше. Ведь ребят, которые воюют на переднем крае, должен кто-то заменять.

"Рекрутинг оценивать еще немного рано, а что касается вопросов мобилизации, то его не то что нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше", – сказал Залужный журналистам в кулуарах презентации Государственного оператора тыла в понедельник 18 декабря.

Главнокомандующий объяснил, что думает о коррупции в ВСУ

Валерий Залужный прокомментировал коррупцию в Вооруженных силах Украины.

Первое, что мы хотим, чтобы понятие ВСУ и понятие коррупция были совершенно несовместимы,

– заявил генерал.

Главком пояснил, что Вооруженные силы Украины должны сконцентрироваться на выполнении своих задач, а "не на поиске пищи, не на поиске одежды, не на поиске средств бронезащиты".

"Они (ВСУ – 24 Канал) должны концентрироваться на выполнении боевых задач. Никаких проявлений коррупции не должно быть", – заверил Залужный.

Что сказал Залужный о ситуации на фронте и контрнаступлении ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассказал, что ситуация на фронте не патовая. Кроме того, журналисты спросили его о контрнаступлении.

Ведь издание Welt писало о том, что Валерий Залужный якобы планирует новое контрнаступление на 2024 год и собирает для этого ресурсы.

Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой – человеческая жизнь. Об этом нельзя говорить ни в коем случае,

– заявил Залужный.

Комментарий Залужного о ситуации на фронте: смотрите видео

Генерал ответил на вопрос о планах России до 2026 года

Журналисты спросили Залужного о публикации немецкого Bild, которое написало, что Россия до конца 2026 года хочет захватить Харьков, Днепр и Запорожье.

Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, имеют эту информацию,

– заявил украинский генерал.

Что касается "прослушек" в кабинете Залужного, то СБУ возбудило уголовное дело по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Производство открыли по статье о незаконных приобретениях, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации. По предварительным данным, устройство находилось в нерабочем состоянии.