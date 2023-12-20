Это прошлогодний доклад: действительно ли Россия может увеличить армию до 1,5 миллиона человек

Россия планирует увеличить свою армию до 1,5 миллиона личного состава. Но самое интересное, что такие же планы оккупанты ставили себе и в конце 2022 года.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что в прошлом году фигурировала та же цифра в 1,5 миллиона личного состава. Теперь они снова о ней рассказывают.

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Россия имеет постоянный недобор

Как отметил Свитан, если в оккупантов потери в войне в Украине составляют 100 тысяч только убитыми, то у них постоянный недобор. Они пытаются усилить свою армию, но многие просто погибают на поле боя за короткий период времени.

Несмотря на это, Кремль будет ставить задачу оккупантам, будто у них действительно есть 1,5 миллиона личного состава. Это способно спровоцировать еще большие потери среди людей и военной техники.

Также очевидно, что Путин может в ближайшие годы попытаться что-нибудь "раскачать" в странах Европы. Это вполне может произойти в странах Балтии, Молдове или на Балканах. Следует помнить, что под угрозой территории, где есть большое количество россиян.

Поэтому ловите россиян и депортируйте их. Или заставляйте их сдавать российские паспорта. Иначе начнется война, как у нас десять лет назад. Гибридная война. Россияне с паспортами начнут рассказывать, что это их "исконные земли". Европе нужно быть очень нетолерантной к российскому засилью,

– подчеркнул Свитан.

Российская армия: коротко