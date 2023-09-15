Может ли переломить ход войны: важный разговор с ГУР о мобилизации в России и помощи КНДР

Северная Корея передает России снаряды, которые та использует против нашего государства. Кроме того, Владимир Путин сообщил, что якобы 270 тысяч россиян подписали контракты с оккупационной армией в качестве "добровольцев".

Насколько это соответствует действительности и может ли оказать влияние на ход боевых действий на фронте 24 Каналу рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Самое главное из разговора – читайте дальше в материале.

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Повлияет ли помощь КНДР на фронт

Северокорейский лидер Ким Чен Ын согласился не на все, о чем просил Владимир Путин. Однако уже фиксируются поставки России артиллерийских снарядов и другой номенклатуры. По словам Юсова, любая военная помощь оккупантам создаст дополнительные сложности для Вооруженных Сил.

Впрочем, здесь нужно учитывать и мощности КНДР, которая будет думать о собственных рисках касательно безопасности. А значит, не будет существенно ослаблять свой потенциал.

Милитарная политика и определенная демонстрация собственной оборонной способности – это часть публичной политики КНДР. Но в значительной степени ослаблять собственный потенциал там не будут,

– рассказал Юсов.

В то же время передача артиллерийских боеприпасов и другого оружия может отразиться на фронте. Однако стратегически это не сможет значительно изменить ситуацию.

Откровенный разговор с представителем разведки Андреем Юсовым: смотрите видео

Действительно ли россияне добровольно могут пойти в армию

Российский диктатор придумал очередной бред, мол, 270 тысяч россиян решили стать в ряды оккупационного войска как "добровольцы". Это откровенное вранье. Дело в том, что никаких "добровольцев" в России нет.

Первая и последняя волна "добровольцев" была после полномасштабного вторжения и быстро закончилась,

– объяснил представитель ГУР.

На самом же деле "добровольцами" в России можно считать разве что должников и гастарбайтеров, только что получивших российские паспорта. К тому же в российскую армию идут лица под угрозой штрафов или тюремного заключения.

Какие последствия будет иметь спецоперация "Синица"

9 августа Украина провела уникальную спецоперацию, в ходе которой российский пилот Ми-8 вместе с вертолетом перешел на сторону нашего государства. Так, уже сейчас мы видим эффект от этой операции, а позже будут и конкретные результаты. Ведь поступок Максима Кузьминова может вдохновить других российских пилотов.

"Этот случай всколыхнул и офицерский состав армии захватчика, и отдельно его авиацию. Это хороший пример для многих других колеблющихся и нежелающих становиться военным преступником", – отметил Юсов.

Насколько реальна новая волна мобилизации в России

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Украина продолжает общаться с другими российскими пилотами. По его мнению, успех операции "Синица" придаст уверенности тем, кто еще сомневается.

По информации ГУР МО, Россия сосредоточила на территории Украины 420 тысяч единиц личного состава. Этого количества оккупантов достаточно, чтобы совершать определенные локальные операции. Однако для полномасштабного наступления нынешних сил противника не хватит.

Именно поэтому в Кремле сейчас обсуждается вопрос дополнительной публичной волны мобилизации. Россияне вынуждены вводить дополнительные резервы на отдельных направлениях даже несмотря на то, что имеют серьезное количество группировки. Речь идет о тех резервах, которые они планировали развернуть только на зимний период.

То есть потери противника серьезны и ощутимы и в личном составе, и в технике. Они вынуждены не проводить ротацию, а просто замещать убитых и раненых новыми подразделениями,

– отметил представитель ГУР МО.

Следовательно, страна-агрессор планирует усилить мобилизацию и собрать еще несколько сотен тысяч человек. По словам Юсова, новая волна мобилизации в России – это абсолютно реальный сценарий. Впрочем, вопрос сроков – открыт.

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