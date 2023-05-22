Мобилизация в июне: кому в первую очередь будут выдавать повестки в Украине
22 мая 2023, 10:32Читати новину українською
В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Уже в июне, в первую очередь, будут призывать на службу определенные категории мужчин.
В Украине могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Кого в первую очередь будут забирать в армию в июне – подробнее расскажет 24 Канал.
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Кого могут мобилизовать в июне
В первую очередь мобилизуют следующие категории лиц:
- пригодные и ограниченно пригодные во время военного по состоянию здоровья в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы,
- пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет,
- снятые и исключенные с военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы белого билета), признаные пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья решением ВЛК, не совершавших тяжкого преступления.
В Украине продолжается мобилизация: последние новости
- Недавно заместитель директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Хмельницкой области Ольга Черная рассказала, могут ли заключенные освободиться для службы в армии.
- В Украине есть люди, имеющие двойное гражданство. Поэтому многих интересует вопрос, могут ли эту категорию лиц мобилизовать. Детальнее об этом – читайте здесь.
- Наталья Гуменюк прокомментировала ход мобилизации в Украине. Она заявила, что Украина должна пополнять мобилизационный ресурс из-за потерь на войне.
- Кстати, адвокат Андрей Новак рассказал, могут ли вручить повестку за нарушение комендантского часа.
- Напомним, что в апреле 2023 года Кабмин разрешил вручать повестки независимо от места пребывания на военном учете и места постоянной регистрации.