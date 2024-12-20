"70% офицеров – бесполезные": интервью с военным Германом о мобилизации и переломе в войне

Вооруженным Силам Украины больше всего не хватает сейчас личного состава. Военные призывают к справедливой мобилизации, ведь они также оставили свои семьи для защиты государства от агрессора.

Начальник службы РЭБ 111 бригады, офицер ВСУ Алексей Герман в интервью 24 Каналу высказался о том, что поддерживает мобилизацию с 18 лет, ведь сейчас огромная потребность армии в людях. Также военный считает, что 70% офицеров ВСУ бесполезные, поэтому стоит менять систему полностью – читайте подробнее об этом далее в материале.

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Ситуация возле Покровска

На Покровском направлении, где несет службу ваша бригада, по информации Deep State, до окраин города оккупантам остается продвинуться меньше, чем 1,5 километра по прямой. Бои идут уже на подступах к Покровску. Что происходит на этом направлении сейчас?

Ситуация очень тяжелая, потому что не хватает людей. Недавно была ликвидирована группа российских диверсантов, которые зашли почти в Покровск.

И россияне напрочь изорваны, и украинские силы испытывают дефицит личного состава. Темпы мобилизации не дают нам достаточно боевой мощи. Или нужно мобилизацию ускорить, или менять возрастной порог призывников.

Каким должен быть возрастной порог мобилизованных

Какой сейчас уровень укомплектации подразделений? Потому что есть такие, что укомплектованы на 100%, как говорят в Третьей штурмовой бригаде, а есть такие, в которых не хватает почти половины людей. Какая у вас ситуация? И какой, по вашему мнению, должен быть возрастной порог?

Я за то, чтобы мобилизовали 18-летних. Я лично с 14 лет в "сапогах", окончил Суворовское училище.

Относительно укомплектации, то стопроцентной я не видел. Мы несем санитарные потери. У нас немного погибших, но раненые есть каждый день. Раненые ребята с разной степенью – легкие, тяжелые – выпадают на разные сроки из строя.

Кто-то в этот период должен держать оборону, линию фронта. Если выпало 100 бойцов, а пришло 50 – то понятно, какое будет качество обороны.

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Волонтер Сергей Стерненко обвиняет в ухудшении ситуации в Покровске неправильные доклады "наверх" о ситуации на местах. Как вы считаете, это тоже может быть причиной такой ситуации?

В моем присутствии командиры докладывали не то, что есть на самом деле. Неоднократно видел даже, например, позиция называется "Альфа", там ребята или погибают, или отступают. А за 500 метров назначают такую же позицию "Альфа", но не показывают, что они уже не контролируют этот участок.

Это позволяет врагу входить во фланги и разбивать нашу оборону. В 3 – 4 бригадах такие "мастера доклада" привели к безумным потерям территорий.

"Бесполезные офицеры"

Ранее вы говорили, что 70% руководителей в армии не нужны. Сейчас такая же ситуация или что-то изменилось? Потому что командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый сказал, что вскоре будут большие изменения в рекрутинге, военной подготовке, управлении боем, а также должен измениться формат управления.

Сейчас этот процент не снизился – 70% бесполезных офицеров. Половину времени я занимаюсь боевой работой, остальное время – должен назначить 1 – 2 офицеров, которые заполняют таблички, которые вообще не нужны, информация дублируется.

Относительно изменений, которые анонсировал Драпатій, об этом рассказывали давно и очень часто.

Однако я не верю, потому что все начинается с "совковых" методов управления и обеспечения боевых подразделений. С точки зрения стандартов НАТО все это совсем иначе происходит.

Относительно новой системы боя, мы это все уже осваивали. В высокотехнологичной войне управление боем можно увидеть, заехав на ОКП, ПКП бригады. Там мы контролируем почти каждый сантиметр земли, каждый боец. Мы все видим, на все реагируем.

Единственное, чего нам не хватает, это личного состава.

Мы растрепали "вторую армию мира"

В чем россияне сейчас превосходят украинские силы, кроме численности войск и возможностей наступать? Чего нам не хватает? Потому что год назад вы говорили о том, что радиоэлектронная разведка врага на две головы выше нашей, в частности, из-за бюрократии и совковых правил. Произошли ли изменения с тех пор?

На самом деле оккупанты не крепче нас, мы растрепали "вторую армию мира". Россияне истощены так же как и мы, их личный состав деморализован. Также была уничтожена большая часть технологических средств противника. Да, есть небольшие преимущества, но мы очень быстро продвигаемся.

По бюрократии, которая мешает, то она действительно есть. Например, я на бригаду получал достаточно мощную вещь, которая нам нужна для боя. Я был вынужден идти не просто по заявке, а должен был найти каналы, чтобы выйти на командующего. И он дал мне разрешение, чтобы в моей бригаде, которая уже 9-й месяц находится непосредственно на линии соприкосновения, появилось средство.

Я должен был обосновать, что это средство нам действительно нужно – оно сохранит жизнь нашим бойцам и даст нам преимущество на поле боя.

Такие вещи, к сожалению, еще есть и они процветают.

Также председатель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова недавно заявила, что есть запрос на Mavic, и он вырос на 34%. Она отметила, что Министерство обороны невовремя подало этот запрос. Как вы считаете, чья это ошибка?

Война, напомню, очень технологична. Mavic, FPV-дроны, средства противодействия стали как патроны, это расходный материал.

Планированием обеспечения должно заниматься Минобороны. Мы ежедневно несем потери. На моем участке мы теряем в день 1 – 2 Mavic с термокамерой.

Анализируя подобные потери, ребята, которые сидят в теплых креслах, а не в окопах, должны планировать, закупать и обеспечивать в полном объеме всем, что нужно на фронте.

Спросите у нас: "Ребята, сколько вам нужно?" Мы посчитаем, сколько теряем Mavic, умножим на 365 дней и получим цифру – какое количество этих средств необходимо бригаде на год – плюс-минус 10%.

Какие потери несет украинская армия

Вы говорили о потерях, и ранее отмечали, что "нет ответственности руководства в армии за большие потери солдат". Начались ли стратегические изменения, которые вы упоминали, или ситуация остается такой же?

Первопричина таких безумных потерь осталась. В частности, генерала Юрия Содоля прикрывал Александр Сырский. Это все школа старой гвардии, они не хотят воевать технологически, им проще заткнуть дыры.

Они видят линию фронта и что там есть какой-то участок, их первая мысль не сделать минное заграждение или поставить роботизированные системы. Им проще повыдергивать из подразделений преданных людей и посадить их там в окопы. Хотя война уже продвинулась очень далеко вперед.

Скандал в 211 бригаде

Как вы относитесь к скандалу, который случился в 211 бригаде? Говорится о том, что ГБР начало расследование в отношении издевательств над военными.

О чем говорится? Разгорелся скандал вокруг 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ. Так, раскрыли многочисленные случаи злоупотреблений командования. Применялось физическое насилие, а также вымогали деньги у военных. Все, что известно об этом – читайте здесь.

Раньше, 2 года назад, до контрнаступления, у нас было больше добровольцев. Воевать было намного легче. Сейчас ситуация другая.

Приходят ребята, которых поймали работники ТЦК. Мы их называем "бусики". Их дают нам, у них подготовка, моральное и патриотическое состояние совсем на другом уровне.

Очень часто сталкиваешься тем, что мне привезли 7 человек, которых загрузили в кучу и они были совсем пьяные.

Я их шиковать не стал. Сказал бойцам занести их, чтобы те проспались, а на следующий день пошиковал. Однако из этих было двое пьяных.

Я сделал все как нужно. Сделал протоколы, лишил дополнительного вознаграждения. Они понемногу перестали пить, но, еще раз говорю, случаи такие появлялись.

Мне очень долго вводить штрафы за это на ВСП, делать протоколы. Проще просто сказать: "Так, друг, не тратишь все вознаграждение, а покупаешь планшет для подразделения, на свое отделение".

Эти вещи мне государство не дает, а лишний раз беспокоить волонтеров я не буду. Если он провинился, то есть такие средства. Они есть везде.

Насколько в 211 они перешли границы, я не знаю, но везде должен быть здравый смысл.

Обратите внимание Скандальному командиру 211 понтонно-мостовой бригады избрали меру пресечения

Какой должна быть справедливая мобилизация

Как должна выглядеть справедливая мобилизация и какие меры надо принимать для этого?

Надо прописать, что наше государство должны защищать все, абсолютно все. Почему я должен с двумя дополнительными отверстиями в организме и пятью контузиями это делать, а кто-то сидит.

Я заезжал в Киев, смотрю, а там все такие "важные". Везде на дорогах пробки, а у меня бойцов не хватает.

Что значит "справедливо"? Справедливо, чтобы шли все. Или нас в карты проиграли, или мы какие-то другие, или у меня здесь детей нет или жены? Я как-то отличаюсь от того парня, который не пошел на войну? Он умнее меня?

Давайте расставим на уровне государства приоритеты. Какой гражданин должен быть в Украине? Тот, кто убегает, бегает, оформляет себе поддельные документы, богачи, или тот, кто в окопах защищает это государство?

Это не я должен делать решения, а государство, кто ему нужен. Не хотят служить – вон из Украины, вон право голосовать, вон зарплаты. Значит нет у вас государства, ребята.

Очень демотивируют истории, когда прокуроры или другие чиновники, у которых есть деньги, могут купить себе фальшивую инвалидность и не идти служить. Как вы считаете, демотивируют ли коррупционные составляющие военных?

Я не могу сказать, что нас что-то демотивирует. Я пошел понимая, что надо защищать свое государство. До моего дома, жены и детей во время полномасштабного вторжения россиянин на машине не дошел 17 километров.

Я спешно их (семью – 24 Канал) не вывозил, потому что чувствовал, что у россиян мало сил и сценарий будет таким, что они будут уничтожены под Киевом, хотя здесь паника была бешеная.

А насчет прокуроров – это не мое дело, чтобы обижаться на эти вещи. Это обязательство государства реагировать жестко на действия всех должностных лиц, которые имеют рычаги влияния, Чтобы я видел, находясь там (на фронте – 24 Канал), что здесь что-то делается к лучшему.

Если он жиреет, то окей. Иди сюда, друг, будем с тобой разговаривать. Надо арестовать имущество, все продать. Можно купить танк Abrams или систему Patriot или еще что-то, что нам нужно.

Перелом в войне

Некоторые эксперты утверждают, если оккупантам удастся захватить Покровск, то они не будут идти на Днепровщину, однако могут сосредоточиться на наступлении в Донецкой области. Какой, по вашему мнению, может быть сценарий? Возможно, вам об этом что-то известно более подробно, какие могут быть угрозы?

Я с россиянами с 2014 года. Я видел, чего стоит слово российского офицера в Иловайске. После Курахово они пойдут на Покровск.

Остановятся ли они? Нет, если их не остановить силой. Россияне останавливаются только там, где наше государство и ВСУ будут иметь силы, чтобы это сделать.

Пока все себя комфортно чувствуют – в Киеве и релакснули немножко, но на Востоке на самом деле сейчас ад. Еще раз говорю, пока власть не проснется и быстро не изменит законы, чтобы все пошли на фронт, только тогда мы сможем переломить хребет (россиянам – 24 Канал).

Мы просто порвали "вторую армию мира", у них не хватает всего, начиная с мотивации и заканчивая танками. Последний штурм, который я видел, то они ехали на трех "Нивах", но ни одна не доехала.

Чтобы переломить ситуацию, надо увеличивать численность нашего войска. Надо улучшать качество обеспечений. Самое важное – это руководство. Разогнать весь этот старый хлам – генералитет, потому что они беды наделают. Они заигрались в политику. Стали такими фейсбучными генералами, что беда.

Еще раз говорю, если будет работа с генералами, мобилизацией и обеспечением, то все будет хорошо.

Потребности бригады

Есть ли что-то, чего вам не хватает, или какой-то активный сбор?

Наша бригада является Луганской. Все бригады формируются из государственного бюджета, то есть бюджетов территориальных общин. Вы понимаете, сколько наша территориальная община может выделить, поэтому испытываем потери и по личному составу, и по вооружению.

Сергей Гришин нам очень помог, экстренно доставив машину, но сборы на его странице очень медленно движутся.

Если есть желание и возможность у кого-то приобщиться, то, пожалуйста, поддержите. Если есть какие-то крупные спонсоры, то мы готовы. Бригада всегда открыта, мы скажем, что нам нужно и будем благодарны за помощь.