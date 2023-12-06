Рекордная дальность: как сможет работать модернизированный "Нептун"

Украина модернизирует противокорабельную ракету "Нептун". Предполагают, что её могут сделать для уничтожения наземных целей. Такое оружие – это средство, которое позволит бить по территории России.

Об этом 24 Каналу заявил главный редактор Defence Express Олег Катков, отметив, что Крымский мост на временно оккупированном полуострове не будет приоритетом для этой ракеты. Отметим, что детали о модификации "Нептуна" рассказывал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

К теме Можно бить по Москве: Свитан рассказал о модернизированной ракете "Нептун"

"Есть значительно большее количество более "вкусных" целей непосредственно на территории России", – подчеркнул Катков.

В то же время следует понимать, что важным фактором в таких ударах является количество средств. Ведь, условно, 1 ракета в месяц не позволит наносить чувствительные для врага удары. Такие поражения должны быть постоянными и методическими.

Переработать противокорабельную ракету "Нептун" для ударов по наземным целям – это значительно сложнее, чем кажется,

– добавил главный редактор Defence Express.

Ведь фактически говорится о тотальной переработке ракеты на фоне увеличения дальности и веса боевой части. Это комплексная задача повышения боеспособности. А поражение наземных целей – это еще большая задача.

Предполагается, что дальность ракеты может быть до 400 километров вместо 300. А боевая часть может достигать 350 килограммов, а не 150.

Что нужно, чтобы "Нептун" работал по земле

Принцип наведения противокорабельной ракеты – реактивная радиолокационная головка самонаведения. Так оружие выходит в соответствующий район за заданными координатами цели, высматривает её и в воде находит корабль.

Чтобы эта крылатая ракета била по наземным целям, нужно её переработать и поставить значительно более надежную систему навигации. Одно дело, когда ракета летит над морем, где вряд ли на баржах будут стоять РЭБ-средства врага. Она летит по навигации и самостоятельно находит цели, которые радиолокационно заметны в воде.

"Это значительно меньшая сложность, чем довести ракету при использовании врагом средств РЭБ, чтобы она поразила цель. Самый простой вариант – просто по координатам", – сказал Олег Катков.

Тем временем есть предположение, что на ракете устанавливается активная головка наведения. Это позволяет поражать цель с большей точностью.

В Украине начнут новое производство оружия: смотрите видео

Чтобы "Нептун" летел над сушей, нужно заменить систему навигации. Например, чтобы ракета летела и снимала под собой поверхность. Затем она сравнивает её с изображением, которое имеет привязку к координатам цели, и понимает, где она. Это довольно сложная система.

Также ракета должна обходить рельеф местности. Для этого нужно переработать систему полета. Чтобы оружие не врезалось, в частности, в холмы и деревья.

Это довольно сложная масштабная работа, которая, очевидно, была проделана. Ведь есть информация об использовании "Нептуна" по береговым целям оккупированного Крыма. Следующий шаг – конечно, добавление всех систем, которые позволят лететь долгое время над сушей,

– подчеркнул главный редактор Defence Express.

Украина производит оружие