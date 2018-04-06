Модный дом Louis Vuitton выпустил трекер для багажа

Французский дом моды Louis Vuitton представил трекер для багажа. Стоимость новинки – 370 долларов (9700 гривен).

Об этом пишет theverge.com.

Новинка называется Louis Vuitton Echo и работает с приложением LV Pass, доступном на гаджетах с Android или iOS. Также "в комплекте" идет трехлетняя подписка на сервис Sigfox, который позволяет отслеживать багаж в аэропортах онлайн.

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Трекер работает с чемоданами класса Horizon, которые Louis Vuitton выпустил в прошлом году. Правда стоимость этих чемоданов тоже кусается – 4300 долларов (113 000 гривен). Этот теркер следит, не были ли чемоданы открыты в процессе перелета. Также он умеет выключать коммуникации на время полета.

Автономность девайса составляет около 6 месяцев.

Когда новый трекер поступит в продажу пока неизвестно.

Стильный трекер для багажа