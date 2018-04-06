Модный дом Louis Vuitton выпустил трекер для багажа
Французский дом моды Louis Vuitton представил трекер для багажа. Стоимость новинки – 370 долларов (9700 гривен).
Об этом пишет theverge.com.
Новинка называется Louis Vuitton Echo и работает с приложением LV Pass, доступном на гаджетах с Android или iOS. Также "в комплекте" идет трехлетняя подписка на сервис Sigfox, который позволяет отслеживать багаж в аэропортах онлайн.
Читайте также: Удобное смарт-кольцо Motiv Ring теперь поддерживается на Android: обзор, характеристики и цена
Трекер работает с чемоданами класса Horizon, которые Louis Vuitton выпустил в прошлом году. Правда стоимость этих чемоданов тоже кусается – 4300 долларов (113 000 гривен). Этот теркер следит, не были ли чемоданы открыты в процессе перелета. Также он умеет выключать коммуникации на время полета.
Автономность девайса составляет около 6 месяцев.
Когда новый трекер поступит в продажу пока неизвестно.
Стильный трекер для багажа