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      Молдова запретила экспорт мяса птицы и яиц из Украины

      - Читати новину українською
      Правительство Молдовы запретило ввоз мяса птицы и яиц из Украины / pixabay.com

      Правительство Молдовы запретило ввоз мяса птицы и яиц из Украины. Таким образом страна пытается предотвратить распространение вируса птичьего гриппа.

      Запрет будет действовать до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа, пишет "Интерфакс-Украина".

      Это интересно: Какие товары Украина больше всего экспортировала в 2019 году: список

      Запрет распространяется на следующие виды продукции:

      • птица;
      • продукты переработки птицы (тарифный код 0105, 0207) и побочные продукты;
      • мясо;
      • съедобные субпродукты;
      • мясная продукция и любые другие продукты, содержащие мясо птицы (тарифный код 0207);
      • яйца (тарифный код 0407, 0408).

      Ранее Европейская комиссия отказалась пересматривать решение о прекращении экспорта мяса птицы из Украины в ЕС.

      Справка. Птичий грипп – это инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусами гриппа А – H5N1. Он очень заразен у птиц и может быть причиной их смерти. Птичий грипп относится к большой группе различных вирусов гриппа, которые сначала поражают птиц. Вирусы гриппа редко могут заразить человека.

      Подробнее о вирусе – читайте здесь.

      Что известно о запрете на экспорт птицы из Украины в ЕС?23 января Евросоюз временно запретил ввоз мяса и термически необработанных продуктов из птицы. Это решение связано с гибелью птицы от гриппа 18 января на ЧП "Хутор" в Винницкой области.

      В конце января на предприятиях ООО "Хутор" и ООО "Немиров-Подолье" обнаружили птичий грипп. Из-за заболевания уничтожили более 100 тысяч кур.

      Сколько людей умерло от гриппа в Украине
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Здоровье Евросоюз Молдова Экспорт Грипп в Украине Эпидемия
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