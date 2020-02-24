Молдова запретила экспорт мяса птицы и яиц из Украины

Правительство Молдовы запретило ввоз мяса птицы и яиц из Украины. Таким образом страна пытается предотвратить распространение вируса птичьего гриппа.

Запрет будет действовать до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа, пишет "Интерфакс-Украина".

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Запрет распространяется на следующие виды продукции:

птица;

продукты переработки птицы (тарифный код 0105, 0207) и побочные продукты;

мясо;

съедобные субпродукты;

мясная продукция и любые другие продукты, содержащие мясо птицы (тарифный код 0207);

яйца (тарифный код 0407, 0408).

Ранее Европейская комиссия отказалась пересматривать решение о прекращении экспорта мяса птицы из Украины в ЕС.

Справка. Птичий грипп – это инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусами гриппа А – H5N1. Он очень заразен у птиц и может быть причиной их смерти. Птичий грипп относится к большой группе различных вирусов гриппа, которые сначала поражают птиц. Вирусы гриппа редко могут заразить человека.



Подробнее о вирусе – читайте здесь.

Что известно о запрете на экспорт птицы из Украины в ЕС?23 января Евросоюз временно запретил ввоз мяса и термически необработанных продуктов из птицы. Это решение связано с гибелью птицы от гриппа 18 января на ЧП "Хутор" в Винницкой области.



В конце января на предприятиях ООО "Хутор" и ООО "Немиров-Подолье" обнаружили птичий грипп. Из-за заболевания уничтожили более 100 тысяч кур.