Молния убила подростка на Львовщине: парень пас скот
В селе Подгорцы на Львовщине от удара молнии скончался 16-летний парень. Во время непогоды,13 июня, он пас скот в поле.
О несчастном случае сообщило издание "Золочів.нет" со ссылкой на местную полицию.
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По информации начальника следственного отделения Золочевского отдела полиции Андрея Рапы, в это время 16-летний парень находился в поле со скотом. Примерно в 18:00 в подростка попала молния, от удара тот сразу погиб.
Смотрите видео о последствиях непогоды в Украине:
Что известно о последствиях непогоды в Украине
- В Карпатах молния убила 26-летнего туриста.
- В Хмельницкой области молния ударила в дом, от чего занялся пожар, к счастью обошлось без жертв.
- Непогода бушевала сразу в 9 областях Украины, задев восточные, северные, западные регионы и центр. 348 населенных пунктов обесточены. По данным ГСЧС, подтоплены полсотни домов и более сотни приусадебных участков и дворов.
- На Буковине во время непогоды в реке утонул подросток 17 лет. Полиция открыла уголовное производство.
- На Буковине река Черемош вышла из берегов. Немало дорог подтоплены и завалены деревьями и ветками.
- По прогнозам синоптиков, стоит ожидать критического поднятия уровня воды в некоторых реках. В ближайшие дни шквальный ветер и грозы с градом продолжат бушевать по стране.