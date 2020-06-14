В селе Подгорцы на Львовщине от удара молнии скончался 16-летний парень. Во время непогоды,13 июня, он пас скот в поле.

О несчастном случае сообщило издание "Золочів.нет" со ссылкой на местную полицию. Читайте также Молния убила туриста: в Карпатах погиб 26-летний житель Львова По информации начальника следственного отделения Золочевского отдела полиции Андрея Рапы, в это время 16-летний парень находился в поле со скотом. Примерно в 18:00 в подростка попала молния, от удара тот сразу погиб. Смотрите видео о последствиях непогоды в Украине: Чтобы уберечь себя от молнии – прочтите советы о правилах поведения в непогоду.

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