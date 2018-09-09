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Молодые люди устроили разборки со стрельбой и разбитыми бутылками в центре Киева

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В центре Киева конфликт между молодыми людьми завершился дракой и стрельбой
В центре Киева конфликт между молодыми людьми завершился дракой и стрельбой / Соцсети

В ночь на 9 сентября в Киеве на Бессарабской площади между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, который сопровождался дракой, а потом и стрельбой.

Об этом сообщает ресурс "Информатор".

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По предварительной информации, инцидент произошел вблизи развлекательного комплекса Arena City.

Как подчеркивается, здесь молодые люди по неизвестной причине стали применять кулаки и робивали бутылки, после чего раздался выстрел – известно, что у одного из участников конфликта в руках был пистолет.

По словам журналистов, это на некоторое время успокоило правонарушителей, однако не надолго, так как буквально за несколько минут, обе компании перешли дорогу к Бессарабскому рынку.

"Там пыл ребят активизировался и снова началась драка. Один из участников конфликта отбивался рукояткой от пистолета. Кроме этого, в ход шли стеклянные бутылки, из которых делали так называемые "розочки". Через 7 минут к месту происшествия прибыла полиция. Обе стороны конфликта находились неподалеку от места событий. Правоохранители общались с ними, однако чем закончилась история, неизвестно. Подробности установит следствие", – добавляют журналисты.

К слову, кто пострадал в результате инцидента информации нет.

Также ресурс обнародовал видео с места события.

Драка и стрельба на Бессарабской площади в Киеве: смотрите видео

Напомним, недавно в центре Киева группа подростков атаковала представителей ЛГБТ-сообщества, в результате чего один мужчина получил три удара ножом в грудь.

Теги: Новости Украины столкновения Криминальные новости Новости Киева
Источник: 24 Канал
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