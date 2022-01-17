На момент судебного заседания Порошенко находится в розыске МВД
Источник:МВД
Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске МВД. Это – информация по состоянию на 17 января, пока все еще продолжается судебное заседание над политиком.
В ведомстве указали, что пятого украинского президента разыскивает СБУ.
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"Исчез", когда не пришел на допрос в ГБР
На сайте МВД отметили, что Порошенко скрывается от органов досудебного расследования. Там уточнили и дату "его исчезновения" – 24 декабря 2021 года. Очевидно, это сделали после того, как нардеп 23 декабря не явился на допрос в ГБР. Вместо него туда пришли его адвокаты.
Политик – в розыске МВД / Скриншот с официального сайта
Кроме этого, в МВД отметили, что есть постановление о задержании Порошенко и доставлении в суд. Впрочем, адвокаты политика ранее заявляли, что в этом нет необходимости. Мол, он сам прибудет на заседание, когда вернется в Украину. В конце концов, так и случилось.Справка. Эту информацию разместили на сайте, который является копией официальной базы МВД. Там указано, что последнее обновление произошло 15 января в 07:47.
Порошенко игнорировал следователей ГБР
- Заметим, что 17 декабря Порошенко проигнорировал следователей, которые вручали ему повестку в ГБР. На видео, которое обнародовало ведомство, видно политика, который садится в авто и фактически сбегает.
- Перед вызовом в ГБР нардеп выехал за границу. Из-за этого, по словам его адвоката, подозрение засунули в калитку его дома.
- Уже 20 декабря нардепу объявили о подозрении из-за сговора с Россией. Он является фигурантом дела о поставках угля из оккупированного Донбасса – как и Медведчук и Демчишин.
- 17 января Порошенко прилетел из Варшавы в Киев и сразу же отправился в Печерский райсуд Киева. Там ему избирают меру пресечения. По состоянию на 19: 00 заседание все еще продолжается.
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