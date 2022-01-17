На момент судебного заседания Порошенко находится в розыске МВД

Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске МВД. Это – информация по состоянию на 17 января, пока все еще продолжается судебное заседание над политиком.

В ведомстве указали, что пятого украинского президента разыскивает СБУ.

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"Исчез", когда не пришел на допрос в ГБР

На сайте МВД отметили, что Порошенко скрывается от органов досудебного расследования. Там уточнили и дату "его исчезновения" – 24 декабря 2021 года. Очевидно, это сделали после того, как нардеп 23 декабря не явился на допрос в ГБР. Вместо него туда пришли его адвокаты.



Политик – в розыске МВД / Скриншот с официального сайта

Кроме этого, в МВД отметили, что есть постановление о задержании Порошенко и доставлении в суд. Впрочем, адвокаты политика ранее заявляли, что в этом нет необходимости. Мол, он сам прибудет на заседание, когда вернется в Украину. В конце концов, так и случилось.

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Эту информацию разместили на сайте, который является копией официальной базы МВД. Там указано, что последнее обновление произошло 15 января в 07:47.