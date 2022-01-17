У відомстві вказали, що п'ятого українського президента розшукує СБУ.
До теми Повернення Порошенка в Україну і суд над ним: усе, що відомо про "вугільну справу"
"Зник", коли не прийшов на допит у ДБР
На сайті МВС зазначили, що Порошенко переховується від органів досудового розслідування. Там уточнили й дату "його зникнення" – 24 грудня 2021 року. Очевидно, це зробили після того, як нардеп 23 грудня не з'явився на допит у ДБР. Замість нього туди прийшли його адвокати.
Політик – у розшуку МВС / Скриншот з офіційного сайту
Цю інформацію розмістили на сайті, який є копією офіційної бази МВС. Там вказано, що останнє оновлення відбулося 15 січня о 07:47.
Порошенко ігнорував слідчих ДБР
- Зауважимо, що 17 грудня Порошенко проігнорував слідчих, які вручали йому повістку в ДБР. На відео, яке оприлюднило відомство, видно політика, який сідає в авто та фактично втікає.
- Перед викликом у ДБР нардеп виїхав за кордон. Через це, за словами його адвоката, підозру засунули у хвіртку його будинку.
- Вже 20 грудня нардепу оголосили про підозру через змову з Росією. Він є фігурантом справи про постачання вугілля з окупованого Донбасу – як і Медведчук та Демчишин.
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