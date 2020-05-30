30 мая прошло ровно четыре года после трагедии на Грибовицкой свалке, что под Львовом. Тогда во время ликвидации пожара на свалке погибли трое спасателей и эколог.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал эту трагедию "самым трудным событием" за все время управления. Хотя он является главой города уже 14 лет – с 2006.

К слову Мусорная блокада Львова: Зеленский сделал заявление относительно расследования этого дела

Кто погиб во время ликвидации пожара на Грибовицкой свалке:

Юрий Рудый – спасатель;

Андрей Вненкевич – спасатель;

Богдан Юнко – спасатель;

Александр Бутин – эколог.

Вероятные причины катастрофы

Среди причин пожара на Грибовицкой свалке подозревают умышленный поджог. Сам пожар завершился трагедией и унес жизни 4 человек.

Впоследствии началась мусорная блокада Львова, которая длилась около года. Львов и 4 района остались без полигона для мусора. Поэтому были подписаны договоры о вывозе отходов с 19 городами области. Впрочем, на деле началась блокада.

Только в прошлом году открыли уголовное дело относительно мусорной блокады Львова. Если следствие будет тщательным и объективным, правда окажется неприятной, но очень нужной всем,

– заявил Андрей Садовый.

Обвал мусора и пожар в Грибовичах: смотрите видео