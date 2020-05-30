С момента Грибовицкой трагедии прошло 4 года: как это было
30 мая прошло ровно четыре года после трагедии на Грибовицкой свалке, что под Львовом. Тогда во время ликвидации пожара на свалке погибли трое спасателей и эколог.
Мэр Львова Андрей Садовый назвал эту трагедию "самым трудным событием" за все время управления. Хотя он является главой города уже 14 лет – с 2006.
К слову Мусорная блокада Львова: Зеленский сделал заявление относительно расследования этого дела
Кто погиб во время ликвидации пожара на Грибовицкой свалке:
- Юрий Рудый – спасатель;
- Андрей Вненкевич – спасатель;
- Богдан Юнко – спасатель;
- Александр Бутин – эколог.
Вероятные причины катастрофы
Среди причин пожара на Грибовицкой свалке подозревают умышленный поджог. Сам пожар завершился трагедией и унес жизни 4 человек.
Впоследствии началась мусорная блокада Львова, которая длилась около года. Львов и 4 района остались без полигона для мусора. Поэтому были подписаны договоры о вывозе отходов с 19 городами области. Впрочем, на деле началась блокада.
Только в прошлом году открыли уголовное дело относительно мусорной блокады Львова. Если следствие будет тщательным и объективным, правда окажется неприятной, но очень нужной всем,
– заявил Андрей Садовый.
Обвал мусора и пожар в Грибовичах: смотрите видео