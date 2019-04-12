Монополия на сырье: в Украине в зоне риска оказались производители металлоизделий

Украинские производители металлоизделий являются зависимыми от крупного предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог", которое формирует цены на важный сырьевой продукт – катанку – на свое усмотрение.

Об этом говорится в статье, опубликованной в рубрике "Экономика" на сайте "Обозреватель".

"ArcelorMittal Кривой Рог", действуя с дерзким задором монополиста, угрожает похоронить украинские компании, которые заняты в сфере выпуска металлоизделий. По словам представителей предприятий, ArcelorMittal, как монополист, формирует цену на этот продукт, что называется, на свое усмотрение. Без привязки к своим объективным затратам, а просто, чтобы получить в этой ситуации сверхприбыль", – говорится в статье.

В частности, в материале утверждается, что с отечественного рынка были вытеснены иностранные поставщики катанки – из России, Молдовы и Беларуси; также из-за войны были приостановлены поставки катанки из Макеевского металлургического завода, который сейчас находится на оккупированной Российской федерацией территории.

"Вся продукция этих предприятий (по производству металлоизделий, – ред.) производится из катанки, которую в Украине сегодня можно купить только у двух компаний – Metinvest и ArcelorMittal. При этом только криворожцы производят катанку в широком ассортименте, что позволяет производить как проволоку обычного качества, так и легированную сварочную, конструкционную для производства крепежных изделий, высокоуглеродистую для производства пружин и канатов", – сообщается в материале.

Также в статье говорится, что риском подобного положения может стать "затухание бизнес-активности" владельцев метизных предприятий, а также потеря прибыли для государства в виде потери части валютной выручки, ликвидация рабочих мест и потеря заработка для сотрудников метизной отрасли.