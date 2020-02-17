Мошенники придумали новый метод мошенничества с банкоматами: детали и фото

В Киеве неизвестные придумали новый способ мошенничества – они установили видеокамеру на банкомат так, чтобы можно было зафиксировать пароли, которые вводят клиенты. Впрочем их план накрылся, поскольку бдительный киевлянин обратился в полицию вместо того чтобы попасться на уловки мошенников.

Заметив подозрительный предмет, установленный на банкомате, гражданин позвонил на горячую линию "102", сообщает патрульная полиция Киева.

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Интересно, что вероятные злоумышленники караулили сразу же рядом с банкоматом. Двое человек, которые стояли рядом, вели себя очень подозрительно, а когда мужчина начал звонить в полицию, то и вовсе убегать.

К сожалению, они сбежали еще до приезда патрульных. Так же и мужчина, который заметил видеокамеру, не смог запомнить их признаков, поскольку в то время на улице было темно.



Злоумышленники установили на банкомат портативную видеокамеру / фото: патрульная полиция

Сейчас патрульные занимаются расследованием всех обстоятельств преступления и уже предварительно установили, что неизвестный предмет был портативной видеокамерой. Вероятно, с ее помощью злоумышленники планировали узнавать ПИН-коды от банковских карт пользователей.