Мощный ливень в Киеве: машины плавают по затопленным улицам
17 июля в Киеве прошла мощная гроза, которая затопила некоторые улицы столицы. Пользователи сети принялись активно обсуждать подтопление и публиковать фото и видео масштабы непогоды.
В частности, видео, на котором видно, как машины "плавают" по улице, разместили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".
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Другие пользователи в сети тоже публикуют кадры с последствиями непогоды. Некоторые, правда, уточняют, что сильный ливень все же был не во всех районах столицы, однако на улице стало гораздо прохладнее.
Люди в сети активно обсуждают мощную грозу, которая выпала в Киеве
Источник: 24 канал
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