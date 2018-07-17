23:51
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 15°C
  • среда
    23°C 17°C
  • четверг
    24°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского
Вєсті Кремля
21:38, сегодня
Вести.UA. Ляшко переживает по поводу кругляка. Виноват ли Пашинский
Вєсті.UA
21:35, сегодня
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Мощный ливень в Киеве: машины плавают по затопленным улицам

199 Читати новину українською
В столице – мощная гроза: автомобили плавают по улицам
В столице – мощная гроза: автомобили плавают по улицам / Фото из соцсетей

17 июля в Киеве прошла мощная гроза, которая затопила некоторые улицы столицы. Пользователи сети принялись активно обсуждать подтопление и публиковать фото и видео масштабы непогоды.

В частности, видео, на котором видно, как машины "плавают" по улице, разместили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

Читайте также: После сильного дождя Хмельницкий затопило: фото и видео

Другие пользователи в сети тоже публикуют кадры с последствиями непогоды. Некоторые, правда, уточняют, что сильный ливень все же был не во всех районах столицы, однако на улице стало гораздо прохладнее.

коментарі негода Київ
Люди в сети активно обсуждают мощную грозу, которая выпала в Киеве

Теги: Новости Киева Погода Непогода в Украине
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 17 июля: Война САП и НАБУ и "Черный день для истории США"
сегодня, 22:20 Главные новости 17 июля: Война САП и НАБУ и "Черный день для истории США"
162
Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
сегодня, 22:01 Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
Блог Медіа 1817
Секса в СССР не было или же был? 18+
сегодня, 21:01 Секса в СССР не было или же был? 18+
Настя Сукач 697
О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
сегодня, 20:23 О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
732
ТОП-5 новых смартфонов, стоят около ста долларов
сегодня, 20:04 ТОП-5 новых смартфонов, стоят около ста долларов
714
Минимальная пенсия вырастет: когда и на сколько
 12 июня , 13:05
Холостяк 8 сезон: что известно о главном герое шоу – Рождене
8 марта , 12:03
Главные новости 24 марта: Савченко в СИЗО, пожар на Львовщине, Пэрис Хилтон едет в Украину
 25 марта , 09:12
Госпереворот в Украине: кто главные подозреваемые и какие есть доказательства?
 15 марта , 16:01
В Киеве возле железнодорожного вокзала прорвало тепломагистраль
 3 марта , 12:22
Где будут перекрыты дороги в Киеве во время финала Лиги чемпионов: карта
 23 мая , 11:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук