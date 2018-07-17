Мощный ливень в Киеве: машины плавают по затопленным улицам

17 июля в Киеве прошла мощная гроза, которая затопила некоторые улицы столицы. Пользователи сети принялись активно обсуждать подтопление и публиковать фото и видео масштабы непогоды.

В частности, видео, на котором видно, как машины "плавают" по улице, разместили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

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Другие пользователи в сети тоже публикуют кадры с последствиями непогоды. Некоторые, правда, уточняют, что сильный ливень все же был не во всех районах столицы, однако на улице стало гораздо прохладнее.

Приезжай к нам в Киев. У нас тут прохладно и ливень идёт) pic.twitter.com/wc9bRPvb1t — радужный хлопушек (@KDemyd) 17 липня 2018 р.



Люди в сети активно обсуждают мощную грозу, которая выпала в Киеве