Мощный ливень в Киеве: в столице борются с последствиями непогоды, движение транспорта изменено

Спасатели борются с последствиями мощного ливня, который прошел в столице в ночь на четверг, 16 августа. Так, в водной ловушке оказалось несколько автомобилей, буря повалила десяток деревьев и затопила улицы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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В ведомстве сообщают, что непогода повалила 16 деревьев в столице. Многие из них спасателям пришлось забирать с проезжих частей дорог. Одно упало на Петровской аллее, напротив входа на стадион Лобановского.

В результате непогоды на улице Братиславской металлическая вышка мобильной связи "Киевстар" свисает с 5-ти этажного жилого дома. На месте остаются спасатели КАРС КГГА, которые ожидают автокран и представителей мобильной связи. Также в переулке Политтехничном покосилась елка высотой 15 метров. Представители Киевзеленстрой будут проводить работы по ее восстановлению,

– говорится в сообщении ГСЧС.

В КГГА, в свою очередь, сообщили, что из-за непогоды движение транспорта в столице было изменено.



Так, с 6:15 на улице Глыбочицкой было заблокировано движение трамваев маршрута № 18 из-за заноса трамвайного пути песком. На месте работают ответственные службы города и КП.



Кроме того, два дерева, которые упали, заблокировали с 5:00 выезд троллейбусов из депо № 2 и движение троллейбусов № 22, 27, 30, движение троллейбусов № 2 в направлении метро "Шулявская", троллейбусов № 22, 27, 30 до Индустриального путепровода и троллейбусов маршрута № 30 "улица Милославская – станция Зенит". Сейчас движение восстановлено.



Также с 5:50 на улице Освободителей, в направлении Дарницкой площади водой залило проезжую часть, из-за чего заблокирован № 29, 50, троллейбусных маршрутов. Движение было восстановлено в 6:25.

Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, Киев накрыла мощная непогода: в столице ночью прошел сильный дождь с грозой, в результате чего значительного подтопления претерпел ряд улиц, в частности, Крещатик. На улицах лежали поломанные ветки и поваленные деревья, вымытая грязь и мусор.