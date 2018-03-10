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Московский патриархат заявил о поджоге часовни в Киеве

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Пожар в часовне УПЦ МП
Пожар в часовне УПЦ МП / Фото из свободных источников

В ночь с 9 на 10 марта неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенную в Оболонском районе Киева, на улице Автозаводской, 68.

Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ МП.

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Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм. На место преступления прибыли сотрудники полиции. По факту преступления открыто уголовное производство, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что неизвестные попытались поджечь "храм в честь Преображения Господня" около 3 ночи. На место преступления прибыли сотрудники полиции.

Церковь заявляет, что по факту преступления открыто уголовное производство. В то же время сообщения полиции Киева по факту поджога пока нет.

Напомним, 25 января активисты националистических организаций демонтировали информационную таблицу так называемого Десятинного монастыря. Ночью помещение пытались поджечь неизвестные. За попытку поджога арестованы Алексей Шемотюк и Александр Горбань. После этого в сети прошел флешмоб в защиту активистов, а петиция о сносе часовни УПЦ МП собрала необходимое количество голосов.

Теги: Новости Украины УПЦ МП Новости Киева Пожар
Источник: 24 Канал
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