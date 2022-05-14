Москва хочет остановиться, – Фейгин рассказал о существенно измененном плане России

Оккупантам не удается воплотить в Украине замыслы российской власти, так что план страны-агрессора в войне существенно изменился. Москва хочет остановиться.

Об этом 24 каналу рассказал правозащитник Марк Фейгин. Он предположил, что это согласовано с Владимиром Путиным.

К теме Россия подняла авиацию в Калининграде: тренировались "уничтожать" самолеты противника

"Я считаю, что Москва хочет остановиться", – отметил правозащитник.

Какие планы России теперь

По словам Фейгина, сейчас российские военные постараются дойти до административных границ Донецкой и Луганской областей, оставить за собой часть Херсона и этим ограничиться.

Никакого наступления на Киев, Запорожье, Одессу или еще куда-нибудь я не вижу. Для этого нет ни сил, ни возможностей. Есть возможности в течение какого-то времени, может даже продолжительного, защищать занятую территорию. Да, для этого есть какой-то ресурс. Насколько он большой – здесь надо смотреть. Марк Фейгин Правозащитник

Как отметил Фейгин, российская сторона уже не сможет говорить Украине, чтобы она прекратила ответный огонь. В то же время их пропагандисты будут апеллировать к тому, что из-за обстрелов умирают люди, страдает местное население.

Сейчас все изменилось и ситуация уже не такая, как в 2014 году, когда для Украины было спасительным создание линии разграничения в зоне ООС и возможность выиграть время, чтобы получить поддержку Запада,

– рассказал правозащитник.

Фейгин добавил, что сейчас украинской стороне все это уже не нужно, ведь государство получает вооружение от западных партнеров и в дальнейшем его количество будет только увеличиваться.

Война России против Украины: важные новости

В течение 14 мая украинские защитники отбили 12 вражеских атак в зоне Операции Объединенных сил. Российские военные используют вдоль линии разграничения все возможные типы вооружения.

Россияне продолжают наносить удары по территории Луганской области. По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, враг уже в ближайшие дни будет наступать на Северодонецк.

Российские военные 14 мая атаковали Сумщину. В частности, обстреляли Великописаревскую общину. Речь идет о примерно 6 выстрелах из миномета. К счастью, в результате жертв нет.

Оккупанты продолжают обстреливать Черниговскую область. Очередной удар войска агрессора нанесли из Брянской области.

По состоянию на 14 мая в войне против Украины погибли по меньшей мере 27 200 российских захватчиков. Также оккупанты несут значительные потери в технике.

Стрим с Марком Фейгиным на 24 канале: смотрите видео