Москва хочет остановиться, – Фейгин рассказал о существенно измененном плане России

14 мая 2022 , 23:41
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Оккупантам не удается воплотить в Украине замыслы российской власти, так что план страны-агрессора в войне существенно изменился. Москва хочет остановиться.

Об этом 24 каналу рассказал правозащитник Марк Фейгин. Он предположил, что это согласовано с Владимиром Путиным.

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"Я считаю, что Москва хочет остановиться", – отметил правозащитник.

Какие планы России теперь

По словам Фейгина, сейчас российские военные постараются дойти до административных границ Донецкой и Луганской областей, оставить за собой часть Херсона и этим ограничиться.

Никакого наступления на Киев, Запорожье, Одессу или еще куда-нибудь я не вижу. Для этого нет ни сил, ни возможностей. Есть возможности в течение какого-то времени, может даже продолжительного, защищать занятую территорию. Да, для этого есть какой-то ресурс. Насколько он большой – здесь надо смотреть.

Марк Фейгин

Правозащитник

Как отметил Фейгин, российская сторона уже не сможет говорить Украине, чтобы она прекратила ответный огонь. В то же время их пропагандисты будут апеллировать к тому, что из-за обстрелов умирают люди, страдает местное население.

Сейчас все изменилось и ситуация уже не такая, как в 2014 году, когда для Украины было спасительным создание линии разграничения в зоне ООС и возможность выиграть время, чтобы получить поддержку Запада,
– рассказал правозащитник.

Фейгин добавил, что сейчас украинской стороне все это уже не нужно, ведь государство получает вооружение от западных партнеров и в дальнейшем его количество будет только увеличиваться.

Война России против Украины: важные новости

  • В течение 14 мая украинские защитники отбили 12 вражеских атак в зоне Операции Объединенных сил. Российские военные используют вдоль линии разграничения все возможные типы вооружения.
  • Россияне продолжают наносить удары по территории Луганской области. По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, враг уже в ближайшие дни будет наступать на Северодонецк.
  • Российские военные 14 мая атаковали Сумщину. В частности, обстреляли Великописаревскую общину. Речь идет о примерно 6 выстрелах из миномета. К счастью, в результате жертв нет.
  • Оккупанты продолжают обстреливать Черниговскую область. Очередной удар войска агрессора нанесли из Брянской области.
  • По состоянию на 14 мая в войне против Украины погибли по меньшей мере 27 200 российских захватчиков. Также оккупанты несут значительные потери в технике.

Стрим с Марком Фейгиным на 24 канале: смотрите видео 

 

Автор: Тетяна Кійовська