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      Мотоциклист бросил в автомобиль взрывчатку в Киеве: есть жертвы и пострадавшие – фото и видео

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      В Киеве мотоциклист бросил в маршрутку взрывчатку
      В Киеве мотоциклист бросил в маршрутку взрывчатку / facebook.com/dtp.kiev.ua

      В Киеве на Житомирской трассе 6 ноября на повороте на спорткомплекс "Чайка" мотоциклист бросил на крышу автомобиля взрывное устройство и исчез. По предварительным данным, погиб 1 человек, еще много получили ранения.

      Также задело около 5 автомобилей, стоявших перед светофором на красный сигнал, сообщает dtp.kiev.ua.

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      На место инцидента прибыли 4 кареты скорой медицинской помощи, спасатели, полиция и взрывотехники. По данным издания "Главком", погиб 1 человек, которому оторвало голову, еще 2 пострадавших забрали в больницу.

      Правоохранители ввели оперативный план "Перехват" для поиска злоумышленника.

      В результате инцидента на Проспекте Победы на выезде из Киева образовалась большая пробка. Поэтому водителям советуют не ехать в том направлении.

      Что говорят в полиции?

      В полиции изданию УНН подтвердили гибель 1 человека. Предварительно известно, что неизвестный на мотоцикле подъехал к автомобилю Mercedes-Benz и положил на крышу авто неустановленный предмет. После того, как мотоциклист уехал с места происшествия, предмет взорвался.

      В результате взрыва 1 человек, находившийся в автомобиле, погиб. Это авто принадлежит жительнице столицы 1985 года рождения. Однако пока не известно, кто именно находился в салоне авто в момент взрыва.

      Взрывной волной автомобилю занесло крышу. По данным издания "Эспрессо", находившиеся в этом авто, остались живы.

      Смотрите видео момента взрыва в Киеве:

      Смотрите видео 24 канала с места инцидента в Киеве:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости Новости Киева Жертвы Полиция Взрыв Чрезвычайное происшествие Аварии и ДТП
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