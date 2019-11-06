Мотоциклист бросил в автомобиль взрывчатку в Киеве: есть жертвы и пострадавшие – фото и видео
В Киеве на Житомирской трассе 6 ноября на повороте на спорткомплекс "Чайка" мотоциклист бросил на крышу автомобиля взрывное устройство и исчез. По предварительным данным, погиб 1 человек, еще много получили ранения.
Также задело около 5 автомобилей, стоявших перед светофором на красный сигнал, сообщает dtp.kiev.ua.
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На место инцидента прибыли 4 кареты скорой медицинской помощи, спасатели, полиция и взрывотехники. По данным издания "Главком", погиб 1 человек, которому оторвало голову, еще 2 пострадавших забрали в больницу.
Правоохранители ввели оперативный план "Перехват" для поиска злоумышленника.
В результате инцидента на Проспекте Победы на выезде из Киева образовалась большая пробка. Поэтому водителям советуют не ехать в том направлении.
Что говорят в полиции?
В полиции изданию УНН подтвердили гибель 1 человека. Предварительно известно, что неизвестный на мотоцикле подъехал к автомобилю Mercedes-Benz и положил на крышу авто неустановленный предмет. После того, как мотоциклист уехал с места происшествия, предмет взорвался.
В результате взрыва 1 человек, находившийся в автомобиле, погиб. Это авто принадлежит жительнице столицы 1985 года рождения. Однако пока не известно, кто именно находился в салоне авто в момент взрыва.
Взрывной волной автомобилю занесло крышу. По данным издания "Эспрессо", находившиеся в этом авто, остались живы.
Смотрите видео момента взрыва в Киеве:
Смотрите видео 24 канала с места инцидента в Киеве: