MTV Video Music Awards: шокирующие и провокационные образы на красной дорожке

В ночь на 21 августа в Нью-Йорке состоится церемония MTV Video Music Awards 2018, которая соберет под одной крышей всех самых знаменитых представителей американского шоу-бизнеса.

В Radio City Music Hall соберутся звезды, которые продемонстрируют образы, которые еще долго будут обсуждаться в сети.

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Мы решили вспомнить наряды селебрити, которые действительно поразили и шокировали.

Эшли Грэм

Шер

Кэсси Вентура

Майли Сайрус

Хайди Клум

Леди Гага

Деми Лавато

Лил Ким

Кристина Агилера

Перис Хилтон

Эмбер Роуз

FKA twigs

Майли Сайрус

Никки Минаж

Лаура Шульман и Нев Шульман

Устина Валентайн

Хейли Болдуин

Бритни Спирс