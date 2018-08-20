MTV Video Music Awards: шокирующие и провокационные образы на красной дорожке
В ночь на 21 августа в Нью-Йорке состоится церемония MTV Video Music Awards 2018, которая соберет под одной крышей всех самых знаменитых представителей американского шоу-бизнеса.
В Radio City Music Hall соберутся звезды, которые продемонстрируют образы, которые еще долго будут обсуждаться в сети.
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Мы решили вспомнить наряды селебрити, которые действительно поразили и шокировали.
Эшли Грэм
Шер
Кэсси Вентура
Майли Сайрус
Хайди Клум
Леди Гага
Деми Лавато
Лил Ким
Кристина Агилера
Перис Хилтон
Эмбер Роуз
FKA twigs
Майли Сайрус
Никки Минаж
Лаура Шульман и Нев Шульман
Устина Валентайн
Хейли Болдуин
Бритни Спирс
Источник: 24 Канал
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