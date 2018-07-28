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"Голые" платья голливудских звезд, которые вас удивят: фото 18+

9074 Читати новину українською
"Голые" платья звезд
"Голые" платья звезд / Коллаж: 24 канал

Некоторые звезды, чтобы привлечь к себе внимание, прибегают к слишком радикальным шагам. Например, выбирают платья, в которых выглядят практически голыми.

И если несколько лет назад такими нарядами можно было кого-то шокировать, то сейчас без прозрачных платьев не обходится ни одна церемония.

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К вашему вниманию – самые смелые звезды в "голых" платьях.

Ким Кардашян:

Роуз Макгоуэн:

Шэр:

Эшли Грэм:

Мети Нойс:

Рианна:

Актриса Ніколь "Коко" Остін

Джерело: fakty.ictv.ua

Актриса Ніколь "Коко" Остін

Джерело: fakty.ictv.ua

Блеона Керети:

Мадонна:

Эмбер Роуз:

Майли Сайрус:

Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл:

Бейонсе:

Кендалл Дженнер:

Джиджи Хадид:

Джессика Честейн:

Дженифер Лопес:

Леди Гага:

Теги: Новости Украины Мода Эротика Джиджи Хадид Ким Кардашян Кендалл Дженнер Эшли Грем Мадонна
Источник: 24 Канал
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