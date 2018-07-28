"Голые" платья голливудских звезд, которые вас удивят: фото 18+

Некоторые звезды, чтобы привлечь к себе внимание, прибегают к слишком радикальным шагам. Например, выбирают платья, в которых выглядят практически голыми.

И если несколько лет назад такими нарядами можно было кого-то шокировать, то сейчас без прозрачных платьев не обходится ни одна церемония. Читайте также: Украинская модель прошлась по подиуму в прозрачном платье без белья: фото 18+ К вашему вниманию – самые смелые звезды в "голых" платьях. Ким Кардашян: Роуз Макгоуэн: Шэр: Эшли Грэм: Мети Нойс: Рианна: Актриса Ніколь "Коко" Остін Джерело: fakty.ictv.ua Актриса Ніколь "Коко" Остін Джерело: fakty.ictv.ua Блеона Керети: Мадонна: Эмбер Роуз: Майли Сайрус: Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл: Бейонсе: Кендалл Дженнер: Джиджи Хадид: Джессика Честейн: Дженифер Лопес: Леди Гага: