"Голые" платья голливудских звезд, которые вас удивят: фото 18+
Некоторые звезды, чтобы привлечь к себе внимание, прибегают к слишком радикальным шагам. Например, выбирают платья, в которых выглядят практически голыми.
И если несколько лет назад такими нарядами можно было кого-то шокировать, то сейчас без прозрачных платьев не обходится ни одна церемония.
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К вашему вниманию – самые смелые звезды в "голых" платьях.
Ким Кардашян:
Роуз Макгоуэн:
Шэр:
Эшли Грэм:
Мети Нойс:
Рианна:
Актриса Ніколь "Коко" Остін
Джерело: fakty.ictv.ua
Актриса Ніколь "Коко" Остін
Джерело: fakty.ictv.ua
Блеона Керети:
Мадонна:
Эмбер Роуз:
Майли Сайрус:
Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл:
Бейонсе:
Кендалл Дженнер:
Джиджи Хадид:
Джессика Честейн:
Дженифер Лопес:
Леди Гага:
Источник: 24 Канал
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