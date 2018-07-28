"Голі" сукні голлівудських зірок, які вас здивують: фото 18+

Деякі зірки, щоб привернути до себе увагу, вдаються до надто радикальних кроків. Наприклад, обирають сукні, в яких виглядають практично голими.

І якщо кілька років тому такими нарядами можна було когось шокувати, то зараз без прозорих суконь не обходиться жодна церемонія. Читайте також: Українська модель пройшлася подіумом в прозорій сукні без білизни: фото 18+ До вашої уваги – найсміливіші зірки у "голих" сукнях. Кім Кардашян: Роуз Макгоуен: Шер: Ешлі Грем: Меті Нойс: Ріанна: Актриса Ніколь "Коко" Остін Джерело: fakty.ictv.ua Актриса Ніколь "Коко" Остін Джерело: fakty.ictv.ua Блеона Кереті: Мадонна: Ембер Роуз: Майлі Сайрус: Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл: Бейонсе: Кендалл Дженнер: Джіджі Хадід: Джессіка Честейн: Дженіфер Лопес: Леді Гага: