"Голі" сукні голлівудських зірок, які вас здивують: фото 18+
Деякі зірки, щоб привернути до себе увагу, вдаються до надто радикальних кроків. Наприклад, обирають сукні, в яких виглядають практично голими.
І якщо кілька років тому такими нарядами можна було когось шокувати, то зараз без прозорих суконь не обходиться жодна церемонія.
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До вашої уваги – найсміливіші зірки у "голих" сукнях.
Кім Кардашян:
Роуз Макгоуен:
Шер:
Ешлі Грем:
Меті Нойс:
Ріанна:
Актриса Ніколь "Коко" Остін
Джерело: fakty.ictv.ua
Актриса Ніколь "Коко" Остін
Джерело: fakty.ictv.ua
Блеона Кереті:
Мадонна:
Ембер Роуз:
Майлі Сайрус:
Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл:
Бейонсе:
Кендалл Дженнер:
Джіджі Хадід:
Джессіка Честейн:
Дженіфер Лопес:
Леді Гага:
Джерело: 24 Канал
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