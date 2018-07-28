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"Голі" сукні голлівудських зірок, які вас здивують: фото 18+

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"Голі" сукні зірок
"Голі" сукні зірок / Колаж: 24 Канал

Деякі зірки, щоб привернути до себе увагу, вдаються до надто радикальних кроків. Наприклад, обирають сукні, в яких виглядають практично голими.

І якщо кілька років тому такими нарядами можна було когось шокувати, то зараз без прозорих суконь не обходиться жодна церемонія.

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До вашої уваги – найсміливіші зірки у "голих" сукнях.

Кім Кардашян:

Роуз Макгоуен:

Шер:

Ешлі Грем:

Меті Нойс:

Ріанна:

Актриса Ніколь "Коко" Остін

Джерело: fakty.ictv.ua

Актриса Ніколь "Коко" Остін

Джерело: fakty.ictv.ua

Блеона Кереті:

Мадонна:

Ембер Роуз:

Майлі Сайрус:

Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл:

Бейонсе:

Кендалл Дженнер:

Джіджі Хадід:

Джессіка Честейн:

Дженіфер Лопес:

Леді Гага:

Теги: Новини України Мода Еротика Джіджі Хадід Кім Кардашян Кендалл Дженнер Ешлі Грем Мадонна
Джерело: 24 Канал
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