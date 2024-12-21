За крок до фіналу шоу покинула Юстина Багай. Про те, як дівчина відреагувала на те, що Олександр не дав їй троянду – пише 24 Канал.

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Юстина була засмучена рішенням Холостяка і наголосила, що не хотіла, аби так сталося.

Мені все одно, коли я піду. То було не про то. Це шоу про любов. Все, що я тут пережила – це не прикол. Чому так болить?,

– зі сльозами на очах сказала дівчина.

Водночас Юстина підкреслила, що пережила б все, що було на проєкті, ще раз. Вона додала, що все буде добре і вдячна Олександру за те, чого він її навчив.

Зауважимо, тепер за серце Холостяка залишились боротися Інна Бєлєнь та Анастасія Юзьвак. Вони стали фіналістками шоу і вже 27 грудня стане відомо, хто з них переможе у проєкті.