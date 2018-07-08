Мумифицированное тело женщины обнаружили в помойке в Харькове

В Харькове на улице Тракторостроителей в одной из многоэтажек в мусороприемнике было обнаружено тело женщины. Происшествие случилось еще 3 июля, однако стало известно о нем только сейчас.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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Как подчеркивают правоохранители, на месте следственно-оперативная группа обнаружила тело женщины в состоянии гнилостных изменений и частичной мумификации.

После оно было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по части статьи Уголовного Кодекса об убийстве.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности погибшей и обстоятельств ее смерти.

Напомним, в конце мая 2017 года также в Харькове в одной из квартир многоэтажки были найдены мумифицированные тела матери и сына.