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      Мустафу Найема облили нечистотами в Одессе: фото и видео

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      Мустафу Найема облили нечистотами в Одессе
      Мустафу Найема облили нечистотами в Одессе / usionline.com

      Народный депутат Мустафу Найема и его соратников неизвестные облили нечистотами в Одессе.

      Политик прибыл поддержать местных активистов. В результате инцидента столкновений не было, пишет "Таймер".

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      Политик рассказал, что прибыл в Одессу по приглашению общественности, которая обеспокоена дальнейшей судьбой Летнего театра.

      Нас таким не испугаешь. Это четкий индикатор того, что мы на правильном пути,
      – сказал депутат.

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      Мустафа Найем после инцидента пообщался с журналистами // Фото: 24 канал

      Одесский шоумен и автор проекта реконструкции Летнего театра с превращением его в концертную площадку с фудкортом Дмитрий Шпинарёв также пришел пообщаться с Найемом. Он уверяет, что в Летнем театре никогда не будет торгового центра.

      Мустафа Найем отметил, что за последние 5 лет в Одессе осуществляется системное давление на гражданское общество.

      Мы создадим в парламенте группу, которая будет защищать архитектурные памятники в Одессе, которые сейчас незаконно застраивают. Надеюсь, что с этой группой мы будем системно давить на правоохранительные органы и местные власти, чтобы они прекращали этот беспредел,
      – заявил депутат.

      мустафа найєм одеса
      Активисты выступают против превращения Летнего театра в торговый центр

      Нардеп добавил, что три недели назад одесские активисты подали заявление в Генпрокуратуру, СБУ и Нацполицию о том, что в Одессе существует организованная преступная группировка во главе с Галантерником и Трухановым. "Господин Галантерник сейчас подал иск о защите чести и достоинства против нас в суд. Все, что здесь сейчас происходит, связано именно с этим", – отметил Найем.

      Мустафа Найем надеется, что "одесситы вскоре изменят Труханова, и вскоре это все закончится".

      Неизвестный облил нечистотами Мустафу Найема в Одессе: смотрите видео (Внимание присутствует нецензурная лексика! 18+)

       

      Что происходит с Летним театром в Одессе?
      12 апреля частные охранники, "титушки" и строители ворвались на территорию свободного пространства для одесситов, памятника местного значения – Летнего театра и начали строительные и демонтажные работы.

      Это происходит под прикрытием якобы реализации проекта благоустройства шоумена Дмитрия Шпинарева. Общественные деятели считают, что это незаконно, потому что нет разрешения Минкульта. Они считают проект ширмой для строительства 8-этажного ТРЦ дочерней фирмой СП "Солинг" владельца Одессы и бизнес-партнера одесского мэра Геннадия Труханова Владимира Галантерника. Кроме того, началось давление на активную общественность.

      Подозрительные люди характерной внешности 14 апреля ограничили вход на территорию публичного пространства и прибегли к угрозам и физической расправе. 15 апреля одесситы официально обратились к министру культуры Евгению Нищуку и министру МВД Арсену Авакову с просьбой повлиять на ситуацию.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Мустафа Найем
      Источник: 24 канал
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