Мужчина изнасиловал 5-летнюю дочь своих знакомых

Семейная пара в Днепропетровской области оставила ребенка на товарища. Вместо того, чтобы играть и ухаживать за малышкой, мужчина изнасиловал девочку.

32-летний мужчина в Софийском районе Днепропетровской области надругался над дочерью своих знакомых. Как сообщают в полиции, родители, ничего плохого не подозревая, оставили ребенка на товарища и пошли по делам.

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И после такого ухода 5-летнюю девочку пришлось отправить в кризисную комнату для детей. В специально оборудованном помещении специалисты максимально деликатно чтобы не травмировать психику ребенка, устанавливают обстоятельства изнасилования.

Оказалось, что мужчина уже сидел в тюрьме за кражи. Насильника уже задержали, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.