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      Мужчина изнасиловал 5-летнюю дочь своих знакомых

      7 Читати новину українською
      С девочкой работают специалисты
      С девочкой работают специалисты / dp.npu.gov.ua

      Семейная пара в Днепропетровской области оставила ребенка на товарища. Вместо того, чтобы играть и ухаживать за малышкой, мужчина изнасиловал девочку.

      32-летний мужчина в Софийском районе Днепропетровской области надругался над дочерью своих знакомых. Как сообщают в полиции, родители, ничего плохого не подозревая, оставили ребенка на товарища и пошли по делам.

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      И после такого ухода 5-летнюю девочку пришлось отправить в кризисную комнату для детей. В специально оборудованном помещении специалисты максимально деликатно чтобы не травмировать психику ребенка, устанавливают обстоятельства изнасилования.

      Оказалось, что мужчина уже сидел в тюрьме за кражи. Насильника уже задержали, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

      blog_ava
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      Теги: Новости Днепра Дети и несовершеннолетние Криминал
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