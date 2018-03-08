Мужчина сгорел заживо в Днепропетровской области
В городе Покров, что на Днепропетровщине, в одноэтажном жилом доме произошел пожар, погиб человек.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, инцидент произошел 8 марта около 5 утра на улице Новая.
Общая площадь пожара составила 42 квадратных метров. Во время ликвидации пожара спасатели нашли тело мужчины 1959 года рождения, который сгорел живем.
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Огонь повредил диван в комнате. Причину пожара установят правоохранительные органы.
Мужчина сгорел заживо на Днепропетровщине
Источник: 24 Канал
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