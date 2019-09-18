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      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ

      Мужчина, угрожающий взорвать мост в Киеве, начал стрелять

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      Стрельба на мосту Метро – мужчина начал стрелять ▷ детали
      / Фото из Facebook

      В Киеве мужчина, который угрожает полиции взорвать мост "Метро", начал стрелять из автомата в воздух. Полиция предполагает, что он может готовить теракт.

      Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что мост сейчас перекрыли, всюду работают взрывотехники. Всего на месте инцидента находятся представители всех спеслужб – нацгвардейцы, пожарные, полиция, скорая.

      Важно: В Киеве мужчина угрожает все взорвать: перекрыли мост и частично не работает метро

      Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту,
      – отметил Крищенко.

      Известно, что неизвестный мужчина подъехал на мост в автомобиле Opel белого цвета. Издание theБабель пишет, что злоумышленником оказался 42-летний выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько. Он одет в камуфляжную форму, голубой берет и обвязал себя желто-голубым флагом.

      Полиция направила к мосту дрон. Свидетели инцидента рассказывают, что злоумышленник пытался его расстрелять.

       

      К мосту уже пригнали военную бронированную технику и работают снайперы.


      К мосту "Метро" в Киеве, где стреляет неизвестный, пригнали военную технику

      Что известно об инциденте на мосту "Метро" в Киеве?
      Мужчина ехал по мосту на авто, остановился и вышел. Он угрожает взорвать все вокруг, а в руках держал сумку и неизвестное устройство, что может оказаться взрывчаткой.

      Из-за этого правоохранители перекрыли мост "Метро" в обоих направлениях. У моста образовались километровые пробки. Красная линия столичного метро работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Метро Оружие Полиция Теракт Новости Киева Минировании моста в Киеве
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