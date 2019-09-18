Мужчина, угрожающий взорвать мост в Киеве, начал стрелять
В Киеве мужчина, который угрожает полиции взорвать мост "Метро", начал стрелять из автомата в воздух. Полиция предполагает, что он может готовить теракт.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что мост сейчас перекрыли, всюду работают взрывотехники. Всего на месте инцидента находятся представители всех спеслужб – нацгвардейцы, пожарные, полиция, скорая.
Важно: В Киеве мужчина угрожает все взорвать: перекрыли мост и частично не работает метро
Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту,
– отметил Крищенко.
Известно, что неизвестный мужчина подъехал на мост в автомобиле Opel белого цвета. Издание theБабель пишет, что злоумышленником оказался 42-летний выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько. Он одет в камуфляжную форму, голубой берет и обвязал себя желто-голубым флагом.
Полиция направила к мосту дрон. Свидетели инцидента рассказывают, что злоумышленник пытался его расстрелять.
К мосту уже пригнали военную бронированную технику и работают снайперы.
К мосту "Метро" в Киеве, где стреляет неизвестный, пригнали военную технику
Что известно об инциденте на мосту "Метро" в Киеве?
Мужчина ехал по мосту на авто, остановился и вышел. Он угрожает взорвать все вокруг, а в руках держал сумку и неизвестное устройство, что может оказаться взрывчаткой.
Из-за этого правоохранители перекрыли мост "Метро" в обоих направлениях. У моста образовались километровые пробки. Красная линия столичного метро работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".