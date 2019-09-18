Мужчина, угрожающий взорвать мост в Киеве, начал стрелять

В Киеве мужчина, который угрожает полиции взорвать мост "Метро", начал стрелять из автомата в воздух. Полиция предполагает, что он может готовить теракт.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что мост сейчас перекрыли, всюду работают взрывотехники. Всего на месте инцидента находятся представители всех спеслужб – нацгвардейцы, пожарные, полиция, скорая.

Важно: В Киеве мужчина угрожает все взорвать: перекрыли мост и частично не работает метро

Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту,

– отметил Крищенко.

Известно, что неизвестный мужчина подъехал на мост в автомобиле Opel белого цвета. Издание theБабель пишет, что злоумышленником оказался 42-летний выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько. Он одет в камуфляжную форму, голубой берет и обвязал себя желто-голубым флагом.

Полиция направила к мосту дрон. Свидетели инцидента рассказывают, что злоумышленник пытался его расстрелять.

Перекритий міст Метро у Києві: у поліції повідомили, що чоловік, який погрожує підірвати міст, зробив кілька пострілів pic.twitter.com/mlWRFHph29 — hromadske (@HromadskeUA) 18 вересня 2019 р.

К мосту уже пригнали военную бронированную технику и работают снайперы.



К мосту "Метро" в Киеве, где стреляет неизвестный, пригнали военную технику

Что известно об инциденте на мосту "Метро" в Киеве?

Мужчина ехал по мосту на авто, остановился и вышел. Он угрожает взорвать все вокруг, а в руках держал сумку и неизвестное устройство, что может оказаться взрывчаткой.



Из-за этого правоохранители перекрыли мост "Метро" в обоих направлениях. У моста образовались километровые пробки. Красная линия столичного метро работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".