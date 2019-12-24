Мы кого хотим обмануть: Герус заявил, что Украина покупает российский газ

Потому что Россия, как большая газовая бензоколонка, поставляет газ во всю Восточную и Центральную Европу.

"Чтобы мы никого не обманывали: мы покупаем газ у фирмы X, фирма X покупает у "Газпрома". Таким образом, мы якобы у "Газпрома" не покупаем, но де-факто "Газпром" продал фирме-посреднику – газ идет в Украину, но сначала он проходит через Украину и становится дороже, с одной стороны", – пояснил глава энергетического комитета парламента, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, сообщает "Громадське".

Читайте также: Куда пойдут 3 миллиарда долларов, которые Россия заплатит "Нафтогазу": ответ Геруса

"А с другой – мы получаем плату за транзит, и потом он (газ) по реверсу, там Словакия, возвращается в Украину", – добавил Герус.

Он подчеркнул, что Украина на сегодня и в течение последних 5 лет покупает газ российского происхождения.

Мы кого хотим обмануть? Для чего этот вот пафос и даже, я бы сказал, обман общества? Мы понимаем, что этот газ происхождением из Российской Федерации, потому что РФ, как большая газовая бензоколонка, поставляет газ во всю Восточную и Центральную Европу,

– заявил политик.

Отметим, что 21 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в протоколе о продлении транзита газа из России через Украину в Европу не упоминается прямая поставка газа из РФ в Украину.