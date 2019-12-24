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      Мы кого хотим обмануть: Герус заявил, что Украина покупает российский газ

      106 Читати новину українською
      Андрей Герус / prm.ua/ru

      Потому что Россия, как большая газовая бензоколонка, поставляет газ во всю Восточную и Центральную Европу.

      "Чтобы мы никого не обманывали: мы покупаем газ у фирмы X, фирма X покупает у "Газпрома". Таким образом, мы якобы у "Газпрома" не покупаем, но де-факто "Газпром" продал фирме-посреднику – газ идет в Украину, но сначала он проходит через Украину и становится дороже, с одной стороны", – пояснил глава энергетического комитета парламента, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, сообщает "Громадське".

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      "А с другой – мы получаем плату за транзит, и потом он (газ) по реверсу, там Словакия, возвращается в Украину", – добавил Герус.

      Он подчеркнул, что Украина на сегодня и в течение последних 5 лет покупает газ российского происхождения.

      Мы кого хотим обмануть? Для чего этот вот пафос и даже, я бы сказал, обман общества? Мы понимаем, что этот газ происхождением из Российской Федерации, потому что РФ, как большая газовая бензоколонка, поставляет газ во всю Восточную и Центральную Европу,
      – заявил политик.

      Отметим, что 21 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в протоколе о продлении транзита газа из России через Украину в Европу не упоминается прямая поставка газа из РФ в Украину.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Андрей Герус – новости Коммунальные услуги Украина – Россия Рынок газа Газ
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