Мы не знаем, что там строят, – главный архитектор о скандальной застройке на спуске

Главный архитектор Киева Александр Свистунов прокомментировал ситуацию со скандальной застройкой на Андреевском спуске в самом центре столицы.

По его словам, проект гостиницы на Андреевском спуске должен быть вынесен на градостроительный совет.

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Свистунов напомнил, что этот проект вызвал негативную реакцию как общественности, так и городских властей, поэтому застройщика призвали изготовить масштабный макет гостиницы и представить его вместе с проектом на градостроительном совете при главном архитекторе города, информирует Департамент градостроительства и архитектуры КГГА.

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Главный архитектор Киева, в свою очередь, признался, что до сих пор даже не представляет, что планируют построить в самом историческом центре Киева.

На сегодня мы даже понятия не имеем, что строится в самой жемчужине Киева, на Андреевском спуске. Нам нужно видеть не только высотность здания, а и понимать его стилистические и объемно-планировочные решения. На эти и другие вопросы ответы могут дать именно профессионалы, которые входят в градостроительный совет,

– отметил Свистунов.

Он заверил, что эти советы происходят открыто и прозрачно и за ним даже можно следить вживую в прямом эфире на Youtube-канале департамента.

В КГГА отмечают, что со своей стороны в кратчайшие сроки готовы собрать градостроительный совет по скандальной застройке на Андреевском спуске после того, как застройщик заявит о готовности предоставить необходимые материалы на рассмотрение специалистов.

Что известно о скандальной застройке на Андреевском спуске в Киеве?

На площади в 0,19 гектара в историческом центре Киева на Андреевском спуске застройщик планирует возведение девятиэтажного отеля, хотя максимальная высотность сооружений на этом участке может составлять не более 12 метров (примерно 4 этажа).



Разрешение на строительство выдали еще в 2010 году, хотя Андреевский спуск входит в охранную зону ЮНЕСКО.



В апреле 2018 года КГГА сообщила о расторжении договора с компанией-застройщиком.



9 ноября СМИ писали, что на территории скандальной застройки прогремели 3 взрыва.