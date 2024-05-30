Не для артиллерийских валов: Черник сказал, какой снаряд появился на фронте
На фронте некоторое время не хватало боеприпасов, однако есть информация, что сейчас у наших военных появились новые снаряды. Вероятно, это результаты чешской инициативы по поставкам вооружения для Украины.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что ситуация с увеличением количества снарядов на фронте действительно улучшилась. Он отметил, что говорится о танковых боеприпасах.
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"Это снаряды не для артиллерийских валов, они могут поддерживать пехоту, уничтожать противотанковые ракетные комплексы или долговременные оборонительные точки", – сказал он.
Дальность новых боеприпасов
По словам военного эксперта, такие боеприпасы используют для того, чтобы прикрывать пехоту, чтобы им было легче и безопаснее воевать.
Снаряды (появившиеся на фронте – 24 Канал) имеют дальность до трех километров. Если танк поставить по навесной траектории и правильно прицелиться, то, возможно, он выстрелит до 10 километров, но это не оружие массового артиллерийского применения,
– добавил Петр Черник.
Он отметил, что Украине необходимо оружие калибра 155, 152 и 122 миллиметра для ответа вражеской артиллерии.
Снаряды для Украины: что известно
- Когда стало понятно, что ЕС не может выполнить свое обещание Киеву о поставках одного миллиона боеприпасов, союзники начали искать другие варианты. Чехия предложила купить снаряды для Украины за пределами Евросоюза. К этой инициативе присоединились и другие страны. Средства для закупки уже найдены, а переговоры с поставщиками завершены.
- Чехия заключила контракты на приобретение 180 тысяч снарядов для передачи Украине, о чем сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Есть планы по закупке еще 300 тысяч боеприпасов.
- В Европейском Союзе сообщили, что на чешскую инициативу по боеприпасам выделено 200 миллионов евро, используя часть доходов от замороженных российских активов. Чехия нашла боеприпасы, которые можно приобрести для ВСУ.