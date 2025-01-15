В Ивано-Франковской области прогремели взрывы: в регионе работает ПВО
Россия утром 15 января атакует ракетами украинские города. Так, взрывы слышали в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Взрывы на Ивано-Франковщине
Россия утром 15 января запустила ракеты по украинским городам. Отметим, что в Ивано-Франковской области объявили воздушную тревогу в 6:11.
Ближе 8 часов утра стало известно, что Ивано-Франковщине было громко. Так, в 7:40 в регионе были слышны звуки взрывов.
Через минуту журналисты сообщили, что на Франковщине слышны повторные звуки взрывов.
Отметим, что перед этим, в 7:38, в Воздушных силах писали, что в направлении Коломыи движется крылатая ракета с северо-востока.
Ивано-Франковск! В вашем направлении КР с востока,
– сообщили в ПС в 7:39.
Добавим, что Руслан Марцинкив, мэр города отметил, что тревога в регионе еще продолжается.
В городе без прилетов! В области работает ПВО,
– написал он.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.