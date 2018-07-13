На человеке впервые испытали цветной рентген: снимки

На одном из создателей цветного рентгена Фили Батлер испытали его изобретение – просканировали запястья.

Об этом сообщает MARS Bioimaging.

Изобретение Батлера делает трехмерные цветные изображения. С его помощью можно разглядеть мягкие ткани, жир и кости.

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Изобретение работает на основе специальных детекторов с мощной энергетической разрешением. Детекторы, используемые учеными, разрабатывали для адронного коллайдера.

Далее изобретатели планируют провести ряд исследований, чтобы сравнить новое оборудование со старым.

Цветной рентген

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