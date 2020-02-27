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      На что правительство хочет потратить 2,9 млрд долларов, выигранных у "Газпрома" в Стокгольме

      - Читати новину українською

      После того, как Россия согласилась выплатить 2,9 миллиарда долларов, которые проиграла в Стокгольмском арбитраже, в Украине возникли споры о том, куда потратить эти деньги. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал направить их на больницы и дороги. Похоже, такого же мнения придерживаются и в Кабинете министров.

      Самый первый вопрос – как эти деньги попадут в государственный бюджет. Налоговый кодекс четко определяет, что это обычное поступление, которое увеличивает прибыль компании "Нафтогаз", объяснила министр финансов Оксана Маркарова в интервью изданию Finclub.

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      "Очевидно, это повлияет на размер прибыли "Нафтогаза", который после аудиторского заключения будет утвержден до распределения. Также я надеюсь, что к тому времени уже будут понятными вопросы и по макропрогнозу, и изменениям в бюджет", – подчеркнула министр.

      Что не так с макропрогнозом и бюджетом?Кабинет министров может пересмотреть макроэкономический прогноз и государственный бюджет, поскольку имеющиеся показатели существенно отличаются от прогнозируемых. Например, в госбюджете заложен прогноз курса валюты на уровне 27 гривен за доллар, но фактически он еще не поднимался выше отметки в 25 гривен 10 копеек.

      Оксана Маркарова заявила, что когда Министерство финансов таки будет пересматривать государственный бюджет, то сделает все, чтобы поддержать инициативу президента о расходовании этих денег на капитальные расходы.

      Конечно, это будет возможно, если все другие обязательные расходы будут полностью проведены. Особенно, имея в виду, защищенные расходы,
      – резюмировала министр финансов.

      Что известно о 2,9 миллиардах долларов от "Газпрома"?"Нафтогаз" в Стокгольмском арбитраже отсудил у "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов еще в 2018 году, и россияне отказывались возвращать деньги. Согласились только в рамках договоренностей о продлении контракта на транзит газа.

      В ответ "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Оксана Маркарова Владимир Зеленский Газпром Нафтогаз Новости политики
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