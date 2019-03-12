На Днепропетровщине двухлетний ребенок выпал из окна
В Каменском, что на Днепропетровщине, двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа.
Родители мальчика были на кухне, в то время как он играл в другой комнате без присмотра. Мальчик забрался на подоконник и упал вниз.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
В городскую больницу ребенка привезли родители. Медики оказали ему первую помощь и уже через несколько часов мальчика перевезли в Днепр.
Сейчас ребенок в реанимации в тяжелом состоянии. У мальчика черепно-мозговая травма, он находится в коме.
Источник: 24 Канал
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