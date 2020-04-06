Парень выгуливает курицу на поводке в Днепропетровской области: курьезное видео

В поселке Слобожанское, что в Днепропетровской области, парень выгуливал домашнюю курицу на поводке. Вероятно, так он отреагировал на внедрение с 6 апреля новых карантинных ограничений.

Парня вблизи супермаркета АТБ в поселке Слобожанское, что на Днепропетровщине, увидели местные жители. Об этом сообщает Opentv.media.

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Вблизи него на поводке, как собака, была домашняя курица. Люди начали фотографировать и снимать видео.

Возможно, хозяин курицы так отреагировал на усиление карантинных ограничений.

Парень выгуливает курицу на поводке: смотрите видео

К слову, с 6 апреля домашних животных можно выгуливать не более, чем вдвоем. Кроме того, людям запретили посещать парки, скверы, леса. Исключения – выгул одним человеком одного домашнего любимца.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала