Парень выгуливает курицу на поводке в Днепропетровской области: курьезное видео
В поселке Слобожанское, что в Днепропетровской области, парень выгуливал домашнюю курицу на поводке. Вероятно, так он отреагировал на внедрение с 6 апреля новых карантинных ограничений.
Парня вблизи супермаркета АТБ в поселке Слобожанское, что на Днепропетровщине, увидели местные жители. Об этом сообщает Opentv.media.
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Вблизи него на поводке, как собака, была домашняя курица. Люди начали фотографировать и снимать видео.
Возможно, хозяин курицы так отреагировал на усиление карантинных ограничений.
Парень выгуливает курицу на поводке: смотрите видео
К слову, с 6 апреля домашних животных можно выгуливать не более, чем вдвоем. Кроме того, людям запретили посещать парки, скверы, леса. Исключения – выгул одним человеком одного домашнего любимца.
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