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      Парень выгуливает курицу на поводке в Днепропетровской области: курьезное видео

      - Читати новину українською
      На Днепропетровщине парень выгуливает домашнюю курицу на поводке / opentv.media

      В поселке Слобожанское, что в Днепропетровской области, парень выгуливал домашнюю курицу на поводке. Вероятно, так он отреагировал на внедрение с 6 апреля новых карантинных ограничений.

      Парня вблизи супермаркета АТБ в поселке Слобожанское, что на Днепропетровщине, увидели местные жители. Об этом сообщает Opentv.media.

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      Вблизи него на поводке, как собака, была домашняя курица. Люди начали фотографировать и снимать видео.

      Возможно, хозяин курицы так отреагировал на усиление карантинных ограничений.

      Парень выгуливает курицу на поводке: смотрите видео

      К слову, с 6 апреля домашних животных можно выгуливать не более, чем вдвоем. Кроме того, людям запретили посещать парки, скверы, леса. Исключения – выгул одним человеком одного домашнего любимца.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Мир животных Курьезные новости Новости Днепра
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