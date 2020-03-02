На Филиппинах экс-охранник торгового центра взял в заложники 30 человек: фото, видео
В городе Сан-Хуан, что на Филиппинах, вооруженный мужчина взял в заложники примерно 30 человек. Инцидент произошел в популярном торговом центре. В результате один человек получил ранение.
Все началось с выстрелов, прозвучавших внутри здания торгового центра V-Mall, сообщает The Straits times.
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После этого тысячи покупателей и работников начали выбегать из торгового центра.
А вооруженный мужчина взял в заложники примерно 30 человек,
– говорится сообщении.
В результате инцидента одного человека ранили, его госпитализировали.
По словам мэра города Френсиса Заморы, вооруженным мужчиной оказался бывший охранник, которого уволили несколько дней назад. Он вернулся, чтобы "выдвинуть некоторые требования". А также убедить своих бывших коллег присоединиться к нему и осуществить бунт против руководства торгового центра.
Инцидент произошел в городе Сан-Хуан, что недалеко от Манилы – столицы Филиппин.
Что известно о V-Mall?Популярный торговый центр для тех, кто ищет дешевые телефоны и электронные товары, а также подделки дорогих брендов.
В городе Сан-Хуан, что на Филиппинах, экс-охранник взял в заложники 30 человек / Фото The Straits times
На Филиппинах экс-охранник взял 30 человек в заложники: смотрите видео