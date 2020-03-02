12:42
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК

      На Филиппинах экс-охранник торгового центра взял в заложники 30 человек: фото, видео

      - Читати новину українською

      В городе Сан-Хуан, что на Филиппинах, вооруженный мужчина взял в заложники примерно 30 человек. Инцидент произошел в популярном торговом центре. В результате один человек получил ранение.

      Все началось с выстрелов, прозвучавших внутри здания торгового центра V-Mall, сообщает The Straits times.

      Читайте также: На Харьковщине мужчина взял в заложники младенца и угрожал выбросить из окна

      После этого тысячи покупателей и работников начали выбегать из торгового центра.

      А вооруженный мужчина взял в заложники примерно 30 человек,
      – говорится сообщении.

      В результате инцидента одного человека ранили, его госпитализировали.

      По словам мэра города Френсиса Заморы, вооруженным мужчиной оказался бывший охранник, которого уволили несколько дней назад. Он вернулся, чтобы "выдвинуть некоторые требования". А также убедить своих бывших коллег присоединиться к нему и осуществить бунт против руководства торгового центра.

      Инцидент произошел в городе Сан-Хуан, что недалеко от Манилы – столицы Филиппин.

      Что известно о V-Mall?Популярный торговый центр для тех, кто ищет дешевые телефоны и электронные товары, а также подделки дорогих брендов.

      В городе Сан-Хуан, что на Филиппинах, экс-охранник взял в заложники 30 человек / Фото The Straits times

      На Филиппинах экс-охранник взял 30 человек в заложники: смотрите видео

       

       

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Постраждалі Заложники Чрезвычайное происшествие Филиппины Торговля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Кабмин разлюбил Гончарука, или День твой последний приходит, буржуй?
      Михайло Дубинянський
      сегодня , 11:02 История одного банкротства: Почему силовики и военные больше не покупают КрАЗы
      Соня Волошин
      24 февраля , 14:50 Тест-драйв Mini Cooper SE: грек проти Ґрети
      сегодня , 09:00 "Реал" впервые за 6 лет победил "Барселону" в домашнем матче: видео
      Михайло Гема
      сегодня , 07:01 Депозит на 50 тысяч новорожденным: что конкретно предлагают депутаты
      Ірина Поліщук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук