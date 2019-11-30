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      На государственный "Ощадбанк" ожидают изменения: что они предусматривают

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      "Ощадбанк" планируют перевести в Единую систему гарантирования вкладов / Соцсети

      С июля 2020 государственный "Ощадбанк" планируют перевести в Единую систему гарантирования вкладов.

      Как пояснила експертка по банковской деятельности Виктория Страхова в комментарии 24 каналу, это означает, что банк будет платить взносы, как и остальные банки-участники Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

      Обратите внимание! Ощадбанк имеет право взыскать с России 1,3 миллиарда долларов: решение суда

      Кроме того, по новым депозитным договорам гарантируется в пределах 200 тысяч гривен, как во всех банках. Сейчас же "Ощадбанк" остается единственный банком, который гарантирует всю сумму вклада в случае банкротства.

      Сегодня "Ощадбанк"  возглавляет Андрей Пышный . В начале августа Наблюдательный совет финучреждения продолжил его полномочия еще на 5 лет.

      К слову, в конце сентября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги семи украинских банков. В этот список входит и Ощадбанк.

      Кстати говоря! Всемирный банк купит часть государственного "Укргазбанка"

      Что такое Фонд гарантирования вкладов физических лиц? Это учреждение, выполняющее специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц и вывода неплатежеспособных банков с рынка. Фонд является экономически самостоятельным учреждением и не имеет целью получение прибыли.

      Основной целью деятельности Фонда является защита прав и законных интересов вкладчиков банков. Также он обеспечивает функционирование системы гарантирования вкладов физических лиц.

      Директор-распорядитель Фонда – Светлана Рекрут. Получила она эту должность 18 июля.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Ощадбанк Банки Финансы
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