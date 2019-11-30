На государственный "Ощадбанк" ожидают изменения: что они предусматривают

С июля 2020 государственный "Ощадбанк" планируют перевести в Единую систему гарантирования вкладов.

Как пояснила експертка по банковской деятельности Виктория Страхова в комментарии 24 каналу, это означает, что банк будет платить взносы, как и остальные банки-участники Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Кроме того, по новым депозитным договорам гарантируется в пределах 200 тысяч гривен, как во всех банках. Сейчас же "Ощадбанк" остается единственный банком, который гарантирует всю сумму вклада в случае банкротства.

Сегодня "Ощадбанк" возглавляет Андрей Пышный . В начале августа Наблюдательный совет финучреждения продолжил его полномочия еще на 5 лет.

К слову, в конце сентября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги семи украинских банков. В этот список входит и Ощадбанк.

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