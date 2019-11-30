На государственный "Ощадбанк" ожидают изменения: что они предусматривают
С июля 2020 государственный "Ощадбанк" планируют перевести в Единую систему гарантирования вкладов.
Как пояснила експертка по банковской деятельности Виктория Страхова в комментарии 24 каналу, это означает, что банк будет платить взносы, как и остальные банки-участники Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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Кроме того, по новым депозитным договорам гарантируется в пределах 200 тысяч гривен, как во всех банках. Сейчас же "Ощадбанк" остается единственный банком, который гарантирует всю сумму вклада в случае банкротства.
Сегодня "Ощадбанк" возглавляет Андрей Пышный . В начале августа Наблюдательный совет финучреждения продолжил его полномочия еще на 5 лет.
К слову, в конце сентября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги семи украинских банков. В этот список входит и Ощадбанк.
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Что такое Фонд гарантирования вкладов физических лиц? Это учреждение, выполняющее специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц и вывода неплатежеспособных банков с рынка. Фонд является экономически самостоятельным учреждением и не имеет целью получение прибыли.
Основной целью деятельности Фонда является защита прав и законных интересов вкладчиков банков. Также он обеспечивает функционирование системы гарантирования вкладов физических лиц.
Директор-распорядитель Фонда – Светлана Рекрут. Получила она эту должность 18 июля.