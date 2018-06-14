На Харьковщине полицейский остановил нарушителя выстрелом

Правоохранители на блокпосте в Харьковской области, что находится на границе проведения Операции объединенных сил, применили табельное оружие, чтобы остановить водителя, который хотел прорваться через линию охраны.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Инцидент случился 13 июня вечером. Автомобиль Toyota Camry приблизился к блокпосту. Правоохранители попросили водителя пройти стандартные процедуры проверки документов и транспортного средства.

Отмечается, что водитель проигнорировал законные требования правоохранителей остановиться и нарушив правила и разметку, увеличил скорость и пытался покинуть территорию блокпоста.

Решительными действиями с применением штатного вооружения работники полиции из состава Объединенных сил остановили попытку бесконтрольного въезда через блокпост в район проведения операции,

– говорится в сообщении.

Для остановки водителя правоохранители сделали предупредительный выстрел вверх. Однако водитель остановился только после двух прицельных попаданий в колесо автомобиля.

Полицейский остановил водителя прицельными выстрелами в колесо автомобиля

Пресс-служба информирует, что водитель и пассажиры переданы в руки соответствующих органов, где проводится углубленная проверка их деятельности.

Командующий объединенных сил Сергей Наєв решил наградить стража порядка за предотвращение правонарушения.