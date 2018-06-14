На Харьковщине полицейский остановил нарушителя выстрелом
Правоохранители на блокпосте в Харьковской области, что находится на границе проведения Операции объединенных сил, применили табельное оружие, чтобы остановить водителя, который хотел прорваться через линию охраны.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
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Инцидент случился 13 июня вечером. Автомобиль Toyota Camry приблизился к блокпосту. Правоохранители попросили водителя пройти стандартные процедуры проверки документов и транспортного средства.
Отмечается, что водитель проигнорировал законные требования правоохранителей остановиться и нарушив правила и разметку, увеличил скорость и пытался покинуть территорию блокпоста.
Решительными действиями с применением штатного вооружения работники полиции из состава Объединенных сил остановили попытку бесконтрольного въезда через блокпост в район проведения операции,
– говорится в сообщении.
Для остановки водителя правоохранители сделали предупредительный выстрел вверх. Однако водитель остановился только после двух прицельных попаданий в колесо автомобиля.
Полицейский остановил водителя прицельными выстрелами в колесо автомобиля
Пресс-служба информирует, что водитель и пассажиры переданы в руки соответствующих органов, где проводится углубленная проверка их деятельности.
Командующий объединенных сил Сергей Наєв решил наградить стража порядка за предотвращение правонарушения.