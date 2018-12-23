На Харьковщине произошел взрыв газа в доме: пострадала семья
В воскресенье, 23 декабря, в частном доме в городе Люботин на Харьковщине произошел взрыв, в результате которого пострадала семейная пара – 46-летний мужчина и его 43-летняя жена.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.
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Спасатели провели обследование места происшествия на наличие других пострадавших и очагов горения.
В Харьковской области взорвался газ в частном доме
Вероятно, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Как сообщила 19-летняя жительница дома (дочь пострадавших – 24), в последнее время в помещении ощущался запах газа,
– отметили в пресс-службе.
Супругов с ожогами различной степени тяжести доставили в городскую клиническую больницу скорой помощи. После оказания неотложной помощи женщину отпустили домой. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как тяжелое, у него 50% ожогов тела.
Дом разрушило почти полностью
В самом доме произошло разрушение крыши, внешних стен и внутренних перегородок. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, 22 декабря во Львове произошел взрыв на ярмарке неподалеку Оперного театра. Загорелось сначала в одной из палаток, затем огонь перекинулся на соседние помещения. Из-за взрыва пострадало пять человек. Полиция открыла уголовное производство по статье нарушение пожарной безопасности, а это до трех лет лишения свободы.