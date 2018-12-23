16:02
23 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      На Харьковщине произошел взрыв газа в доме: пострадала семья

      10 Читати новину українською
      На Харьковщине произошел взрыв газа в доме
      На Харьковщине произошел взрыв газа в доме / ГСЧС

      В воскресенье, 23 декабря, в частном доме в городе Люботин на Харьковщине произошел взрыв, в результате которого пострадала семейная пара – 46-летний мужчина и его 43-летняя жена.

      Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

      Читайте также: В Чехии на шахте произошел взрыв метана: обновленная информация о погибших

      Спасатели провели обследование места происшествия на наличие других пострадавших и очагов горения.

      На Харківщині вибухнув газ у приватному будинку
      В Харьковской области взорвался газ в частном доме

      Вероятно, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Как сообщила 19-летняя жительница дома (дочь пострадавших – 24), в последнее время в помещении ощущался запах газа,
      – отметили в пресс-службе.

      Супругов с ожогами различной степени тяжести доставили в городскую клиническую больницу скорой помощи. После оказания неотложной помощи женщину отпустили домой. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как тяжелое, у него 50% ожогов тела.

      Будинок зруйнувало майже повністю
      Дом разрушило почти полностью

      В самом доме произошло разрушение крыши, внешних стен и внутренних перегородок. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

      Напомним, 22 декабря во Львове произошел взрыв на ярмарке неподалеку Оперного театра. Загорелось сначала в одной из палаток, затем огонь перекинулся на соседние помещения. Из-за взрыва пострадало пять человек. Полиция открыла уголовное производство по статье нарушение пожарной безопасности, а это до трех лет лишения свободы.

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Взрыв Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      сегодня , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 82
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      сегодня , 14:00 Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      Дмитро Гнап 175
      Павел Казарин: Флаги наших детей
      сегодня , 11:00 Павел Казарин: Флаги наших детей
      Блог Медіа 1005
      Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      сегодня , 09:01 Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      2070
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      В Брюсселе началось чрезвычайное заседание Совета ЕС относительно Украины
      29 января 2015 , 17:38
      Мастер: Классическая скрипка состоит из 80 частей
       18 июня 2011 , 12:45
      Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения в АПЛ
       6 октября , 00:52
      "Секрет Роналду" – в Милане появилось граффити с обладателем "Золотого мяча" в нижнем белье цветов ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)
       20 ноября , 16:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук