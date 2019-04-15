На Харьковщине сгорел храм УПЦ МП (видео)
Инцидент случился в воскресенье, 14 апреля, в городе Люботин Харьковской области. Там пожар охватил Николаевский храм Украинской православной церкви Московского патриархата.
Во время пожара в храме обрушился купол. Момент разрушения очевидцы сняли на видео.
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По данным ДСНС Харьковской области, сообщение о возгорании храма на улице Чудновского, 11 они получили в 18:10. До 19:40 пожарным удалось остановить распространение огня.
По предварительной информации, огонь охватил 120 квадратных метров помещения. К ликвидации пожара было привлечено 6 спасательных подразделений.
Информации о пострадавших во время пожара нет. Когда пожарные приехали на вызов, храм был уже закрыт. Служба закончилась в 15:30.
Купол начал гореть и со временем обрушился
Пожар тушили 6 бригад спасателей
Причины возникновения пожара в храме пока неизвестны.
Известно, что храм был построен 1890 году. Во времена Второй мировой войны он был разрушен и реконструирован в 1975 году.
Смотрите видео: пожар в храме на Харьковщине