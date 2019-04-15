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      На Харьковщине сгорел храм УПЦ МП (видео)

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      В Харьковской области сгорела УПЦ МП
      В Харьковской области сгорела УПЦ МП / Скриншот

      Инцидент случился в воскресенье, 14 апреля, в городе Люботин Харьковской области. Там пожар охватил Николаевский храм Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Во время пожара в храме обрушился купол. Момент разрушения очевидцы сняли на видео.

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      По данным ДСНС Харьковской области, сообщение о возгорании храма на улице Чудновского, 11 они получили в 18:10. До 19:40 пожарным удалось остановить распространение огня.

      По предварительной информации, огонь охватил 120 квадратных метров помещения. К ликвидации пожара было привлечено 6 спасательных подразделений.

      Информации о пострадавших во время пожара нет. Когда пожарные приехали на вызов, храм был уже закрыт. Служба закончилась в 15:30.

      Пожежа, Харківщина, Церква
      Купол начал гореть и со временем обрушился

      Пожежа, Харківщина, Церква
      Пожар тушили 6 бригад спасателей

      Причины возникновения пожара в храме пока неизвестны.

      Известно, что храм был построен 1890 году. Во времена Второй мировой войны он был разрушен и реконструирован в 1975 году.

      Смотрите видео: пожар в храме на Харьковщине

       

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      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
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