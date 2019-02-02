На Харьковщине столкнулись два автомобиля: есть жертвы

На трассе Киев – Харьков-Довжанский водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в автомобиль "Таврия". В результате столкновения машин погибла женщина и есть пострадавшие.

Несчастный случай произошел в утро воскресенья, 2 февраля, сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

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Автомобиль "Таврия" стоял на обочине. Его владельцы как раз пытались вытолкать машину из снежного метели, когда на них налетел микроавтобус Mercedes Sprinter.

В результате аварии одна женщина скончалась на месте, еще трое травмированы. В больницу госпитализировали 41-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, которые получили травмы различной степени тяжести. У водителя микроавтобуса обнаружили травму головы, его также доставили в местную больницу.



Водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в автомобиль "Таврия"