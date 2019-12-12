На Харьковщине задержали семейную пару, которая торговала наркотиками

Правоохранители обнаружили у супругов почти тонну наркотической смеси, цена на "черном" рынке которой составляет около полумиллиона гривен. В ходе задержания было изъято 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломы, 79 бутылок растворителя, весы, полимеры и другие вещественные доказательства.

Бизнес у них был масштабный, отмечают в отделении полиции Харьковской области.

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Полиция установила, что криминальным бизнесом уже в течение 2018 – 2019 годов занималась пара: 38-летний мужчина и его 38-летняя жена с Красноградщины. Они расфасовывали наркотики и сбывали наркозависимым с помощью почтовых отправлений по всей территории Украины.



Полиция поймала супругов, которые торговали наркотиками / Фото: Нацполиция



Полиция поймала супругов, которые торговали наркотиками / Фото: Нацполиция

Во время проведения 5 санкционированных обысков по месту жительства супругов в частном домовладении полицейские изъяли 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломы весом примерно 800 кг, растворитель в количестве 79 бутылок весом 52 кг, промышленные весы, полимерные пакеты, несколько десятков сим-карт мобильных операторов, банковские карточки, бумажные накладные за 2019 год с указанием клиентуры и цифровые носители информации.



Полиция поймала супругов, которые торговали наркотиками / Фото: Нацполиция

Сейчас решается вопрос о задержании супружеской пары и об объявлении им подозрения в совершении уголовного преступления. В соответствии с санкциями статьи преступникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.



Полиция поймала супругов, которые торговали наркотиками / Фото: Нацполиция