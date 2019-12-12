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      На Харьковщине задержали семейную пару, которая торговала наркотиками

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      Полиция поймала супругов, которые торговали наркотиками / hk.npu.gov.ua

      Правоохранители обнаружили у супругов почти тонну наркотической смеси, цена на "черном" рынке которой составляет около полумиллиона гривен. В ходе задержания было изъято 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломы, 79 бутылок растворителя, весы, полимеры и другие вещественные доказательства.

      Бизнес у них был масштабный, отмечают в отделении полиции Харьковской области.

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      Полиция установила, что криминальным бизнесом уже в течение 2018 – 2019 годов занималась пара: 38-летний мужчина и его 38-летняя жена с Красноградщины. Они расфасовывали наркотики и сбывали наркозависимым с помощью почтовых отправлений по всей территории Украины.

      наркотики харків поліція
      Полиция поймала супругов, которые торговали наркотиками / Фото: Нацполиция

      наркотики харків поліція
      Полиция поймала супругов, которые торговали наркотиками / Фото: Нацполиция

      Во время проведения 5 санкционированных обысков по месту жительства супругов в частном домовладении полицейские изъяли 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломы весом примерно 800 кг, растворитель в количестве 79 бутылок весом 52 кг, промышленные весы, полимерные пакеты, несколько десятков сим-карт мобильных операторов, банковские карточки, бумажные накладные за 2019 год с указанием клиентуры и цифровые носители информации.

      наркотики харків
      Полиция поймала супругов, которые торговали наркотиками / Фото: Нацполиция

      Сейчас решается вопрос о задержании супружеской пары и об объявлении им подозрения в совершении уголовного преступления. В соответствии с санкциями статьи преступникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

      Харків наркотики
      Полиция поймала супругов, которые торговали наркотиками / Фото: Нацполиция

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Харькова Криминал Наркотики
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