На Харьковщине зарегистрировали случай смертельно опасной болезни

В Харьковской области зафиксировали случай заболевания инфекционной болезнью – малярией. Больным оказался украинец, ранее находившийся с профессиональной деятельностью в странах Африки.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

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"С начала 2018 года в Харьковской области зарегистрирован второй завозной случай малярии у гражданина Украины, который находился с профессиональной деятельностью в странах Африканского континента (Демократической Республике Конго и Республике Уганде)", – говорится в сообщении.

Как отметили в лабораторном центре, во время проведения эпидемиологического расследования выяснили, что у больного появились жалобы на повышение температуры тела до 38 градусов и слабость, с которыми он обратился в медицинское учреждение и был госпитализирован с подозрением на малярию.

После дополнительных обследований, медики подтвердили у мужчины диагноз малярия средней тяжести и назначили ему соответствующее лечение.

Также по месту жительства больного специалисты провели эпидемиологическое расследование и ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.

Что такое малярия? Инфекционная болезнь, возбудителем которой являются плазмодии малярии, что передаются от больного человека через укусы малярийных комаров. Болезнь широко распространена в странах с тропическим климатом, протекает с приступами озноба, повышением температуры тела и нарушениями различных органов и систем организма. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 200 миллионов случаев малярии, 90% из которых приходится на страны Африканского континента.