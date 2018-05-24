На Киевщине полиция со стрельбой задерживала девушку на Lada: курьезное видео

В городе Ржищев Киевской области полицейские были вынуждены применить оружие, чтобы остановить автомобиль, которым управляла 25-летняя девушка.

Как сообщает пресс-служба полиции, правоохранители пытались остановить автомобиль Lada из-за того, что тот вызвал у них подозрения.

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Однако женщина, находившаяся за рулем, проигнорировала их требование.

В полиции отмечают, что, пытаясь убежать, женщина врезалась в служебный автомобиль правоохранителей и создала потенциально опасную ситуацию.

В сети появилось видео, снятое очевидцами, как авто серого цвета кружит вокруг кольца, а человек в салатовом жилете гоняется за ним с пистолетом. Впоследствии на записи слышно несколько выстрелов и видно, как легковушка таранит служебный автомобиль полиции.

Правоохранители уверяют, что стреляли по колесам, чтобы остановить правонарушительницу.

На еще одном видео видно, как полицейский, повалив девушку на землю, надевает на нее наручники.

Пресс-служба полиции обнародовала фото побитой легковушки Lada Samara.

В Ржищеве Киевской области полицейские со стрельбой останавливали автомобиль