На Киевщине произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля: от "Запорожца" остался металлолом

В среду, 2 января, в городе Обухов Киевской области столкнулась маршрутка и легковушка. Удар был настолько мощным, что "Запорожец" смяло, как жестянку. Все пассажиры автомобиля погибли на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киевской области.

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"Запорожец" выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Трое пассажиров легковушки погибли, четырех пострадавших из маршрутки госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая занимается оформлением ДТП. По факту гибели трех человек в автокатастрофе в ближайшее время будет открыто уголовное производство", – отметили в сообщении.

Страшная авария с участием автобуса и легковушки в Обухове: видео