На Киевщине произошло новое массовое отравление детей в лагере

3 июля в санаторном учреждении областного совета "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области произошло новое массовое отравление детей.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган, передает "Украинская правда".

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Чиновник рассказал, что в этом лагере отравились 17 детей, однако все они сейчас чувствуют себя нормально.

У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, сейчас они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет. В заведении также отобрали смывы и другие необходимые материалы на анализ. Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие,

– сказал Горган.

Напомним, 2 июля на Киевщине в частном детском лагере случилось массовое пищевое отравление детей: 12 детям стало плохо, а 1 ребенок впал в кому.

В Госпродпотребслужбе выяснили, что причиной отруєнн детей в лагере "Славутич" могли стать йогурты, которые им выдали на полдник, а срок употребления которых истек.