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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Киевщине прощаются с Левком Лукьяненко: видео

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В понедельник 9 июля в селе Хотов под Киевом прощаются с диссидентом, автором акта о независимости Украины Левком Лукьяненко.

Левко Лукьяненко умер 7 июня в Феофании от последствий инсульта, не дожив полтора месяца до своего 90-летия. Он вел подпольную борьбу за независимость Украины еще с 50-х годов.

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Антисоветская агитация стоила ему свободы: за решеткой и в лагерях он провел более 25 лет жизни. Был народным депутатом четырех созывов и лауреатом Шевченковской премии.

Проститься с человеком-легендой пришли родные и близкие, а также те, кто провел с ним годы в концлагерях. Отдать дань Левку Григорьевичу можно будет еще завтра в клубе Кабмина на улице Институтской. Отпевание состоится во Владимирском соборе, а похоронят его на Байковом кладбище в столице.

Левко Григорьевич Лукьяненко передал мне как внуку анализ истории. Второе – любить жизнь, любить Украину и отстаивать ее,
– рассказал внук Левка Лукьяненко Захар Стасив.

Видео комментария внука Левка Лукьяненко

Напомним, Левко Лукьяненко – украинский диссидент, политический и общественный деятель, бывший политзаключенный оставил весомый след в истории Украины. 24 канал собрал для Вас самые интересные факты об этой незаурядной личности.

Теги: Новости Украины Новости Киева Потери Левко Лукьяненко
Источник: 24 канал
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