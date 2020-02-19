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      На Киевщине в школе распылили слезоточивый газ: 16 пострадавших – фото

      - Читати новину українською
      На Киевщине в результате распыления слезоточивого газа пострадали 16 детей / Сайт Нацполиции

      В городе Сквира Киевской области, неизвестный распылил слезоточивый газ в школе. В результате в больницу попали 16 детей.

      Всех учеников школы эвакуировали с места происшествия, передает Нацполиция.

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      19 февраля в городе Сквира неизвестный распылил слезоточивый вещество на первом этаже школы,
      – говорится в сообщении.

      В результате инцидента пострадали 16 детей – в возрасте от 6 до 15 лет. Все они госпитализированы. А занятия в школе отменили.

      Сейчас на месте происшествия работают следователи, работники ювенальной превенции, спасатели и медики.

      поліція київщина
      На Киевщине в результате распыления слезоточивого газа пострадали 16 детей 

      Что такое слезоточивый газ?
      Собирательное название веществ слезоточивого или раздражающего действия, раздражающих слизистые оболочки, дыхательные пути. Вызывает чувство жжения и раздражение в пораженном участке, следующего в течение секунд. Эффекты зависят от количества вещества, продолжительности его действия и того, на какой именно участок тела оно попало (глаза, рот, нос, кожа). Могут продолжаться примерно 30-60 минут и дольше.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Постраждалі Новости Киева Полиция
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