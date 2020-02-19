На Киевщине в школе распылили слезоточивый газ: 16 пострадавших – фото

В городе Сквира Киевской области, неизвестный распылил слезоточивый газ в школе. В результате в больницу попали 16 детей.

Всех учеников школы эвакуировали с места происшествия, передает Нацполиция.

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19 февраля в городе Сквира неизвестный распылил слезоточивый вещество на первом этаже школы,

– говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадали 16 детей – в возрасте от 6 до 15 лет. Все они госпитализированы. А занятия в школе отменили.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, работники ювенальной превенции, спасатели и медики.



На Киевщине в результате распыления слезоточивого газа пострадали 16 детей

Что такое слезоточивый газ?

Собирательное название веществ слезоточивого или раздражающего действия, раздражающих слизистые оболочки, дыхательные пути. Вызывает чувство жжения и раздражение в пораженном участке, следующего в течение секунд. Эффекты зависят от количества вещества, продолжительности его действия и того, на какой именно участок тела оно попало (глаза, рот, нос, кожа). Могут продолжаться примерно 30-60 минут и дольше.